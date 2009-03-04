Астрономы нашли у Сатурна еще один спутник

Семь основных колец планеты-гиганта обозначаются первыми буквами латинского алфавита от A до E. Ранее кольцо G было единственным из известных, образование которого не было связано с "работой" какого-нибудь спутника Сатурна. Астрономы полагают, что новая луна может быть не единственным крупным телом, которое располагается в данном кольце. Проверить эту теорию ученые смогут в начале 2010 года, когда Cassini сблизится с кольцом G.