Астрономы нашли у Сатурна еще один спутник

Астрономы доложили свои результаты на заседании Международного астрономического союза, а краткое изложение доклада доступно в пресс-релизе на сайте Американского космического агентства.
Диаметр новой луны составляет около 500 метров. Эта оценка была получена после анализа отраженного спутником света. Ученые предполагали, что альбедо (то есть отражающая способность поверхности) у нового спутника примерно такое же, как у другой луны Сатурна - Паллены.
Астрономам удалось установить, что из-за воздействия гравитации крупного близлежащего "коллеги" Мимаса новый спутник движется вокруг газового гиганта неравномерно. При этом, однако, он остается внутри дуги кольца G длиной примерно 150 тысяч километров (около одной шестой всей длины кольца) и шириной - около 250 километров, которая вращается вокруг Сатурна.
Открытие стало результатом наблюдений кольца G, продолжавшихся более 600 дней. Все данные были получены при помощи космического аппарата Cassini, который в настоящее время работает в окрестностях Сатурна.
Семь основных колец планеты-гиганта обозначаются первыми буквами латинского алфавита от A до E. Ранее кольцо G было единственным из известных, образование которого не было связано с "работой" какого-нибудь спутника Сатурна. Астрономы полагают, что новая луна может быть не единственным крупным телом, которое располагается в данном кольце. Проверить эту теорию ученые смогут в начале 2010 года, когда Cassini сблизится с кольцом G.