Завтра в Тюмени выйдет книга о «Женщинах, меняющих мир»

Тюменская региональная общественная организация «Женская инициатива» при поддержке департамента информационной политики Тюменской области и администрации города Тюмени представляют новый общественный проект «Женщины, меняющие мир».
Проект «Женщины, меняющие мир» - это уникальный издательский проект, имеющий своей целью рассказать о роли наших современниц в непростые перестроечные годы, на примере реальных достижений и успехов показать обществу, молодому поколению какими ценностями и принципами руководствовались женщины, стремясь сохранить свое дело, свою семью, свою страну.
В течение восьми лет Тюменской региональной общественной организацией «Женская инициатива» при поддержке Правительства области, Тюменской областной Думы, администрации г. Тюмени проводится региональный конкурс «Женщина – директор года». Накоплен значительный информационный материал о лучших женщинах – руководителях всех сфер деятельности. За годы перестройки и реформ именно эти женщины создавали образ новой россиянки, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ТРОО «Женская инициатива».
Среди тюменских женщин огромный пласт высокопрофессиональных, деловых, предприимчивых. У них за плечами опыт и достижения, сформировавшийся позитивный взгляд на необходимость перемен для движения вперед. На протяжении всей истории развития и становления нашего города, области женщины вносили и вносят неоценимый, достойный вклад в экономику, в создание комфортной социальной среды, в формирование общественных ценностей, сохранение семейных традиций и культуры.
Книга состоит из художественно- документальных очерков, фотографий. При работе над книгой была поставлена задача: показать процесс становления каждой героини, как личности, рассказать о преодолении проблем и трудностей, о том, как для них решался «вечный» вопрос - работа или дом.
Для реализации проекта был создан редакционный совет, который возглавил известный журналист - Анатолий Костров, сформирована творческая группа, определен издатель книги – ОАО «Тюменский дом печати».
Книга издана на средства губернаторского и муниципального грантов.
Презентация состоится 4 марта 2009 года в 14-00. Место проведения: Большой зал заседаний Правительства Тюменской области.