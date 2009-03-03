Завтра в Тюмени выйдет книга о «Женщинах, меняющих мир»

Среди тюменских женщин огромный пласт высокопрофессиональных, деловых, предприимчивых. У них за плечами опыт и достижения, сформировавшийся позитивный взгляд на необходимость перемен для движения вперед. На протяжении всей истории развития и становления нашего города, области женщины вносили и вносят неоценимый, достойный вклад в экономику, в создание комфортной социальной среды, в формирование общественных ценностей, сохранение семейных традиций и культуры.