Власти Москвы решили отреставрировать памятник Минину и Пожарскому

Триумфальная арка в честь победы над наполеоновскими войсками в 1812 году была воздвигнута в 1834 году у Тверской заставы (ныне - площадь перед зданием Белорусского вокзала). В 1930-х годах ее разобрали, а спустя 30 с лишним лет решили восстановить на новом месте. Теперь Триумфальная арка расположена на Кутузовском проспекте, статус объекта культурного наследия был присвоен ей в 2007 году.