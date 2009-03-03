Власти Москвы решили отреставрировать памятник Минину и Пожарскому

Как заявил председатель Москомнаследия Валерий Шевчук, в ближайшее время начнется реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, а также Триумфальной арки и Останкинского дворца, сообщает "Интерфакс".
Памятник героям народного ополчения 1612 года Минину и Пожарскому был установлен на Красной площади в 1818 году. В настоящее время монумент находится в ветхом состоянии, так как почти за 200 лет его ни разу не ремонтировали.
Триумфальная арка в честь победы над наполеоновскими войсками в 1812 году была воздвигнута в 1834 году у Тверской заставы (ныне - площадь перед зданием Белорусского вокзала). В 1930-х годах ее разобрали, а спустя 30 с лишним лет решили восстановить на новом месте. Теперь Триумфальная арка расположена на Кутузовском проспекте, статус объекта культурного наследия был присвоен ей в 2007 году.