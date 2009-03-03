В Западной Сибири по отдаленным поселкам отправился благотворительный поезд

"Его пассажирами стали железнодорожники и врачи, которые по инициативе отраслевого профсоюза окажут социальную и материальную помощь нуждающимся", - сообщили в управлении Западно-Сибирской магистрали. Прежде всего, речь идет о престарелых гражданах, ветеранах, инвалидах и многодетных семьях, проживающих на отдаленных и малодоступных станциях.
Состав включает в себя вагон-храм, где всем желающим будет оказана духовная поддержка священниками Новосибирской епархии. "Специалистами дорожного Красного Креста будет выдана гуманитарная помощь, включающая в себя постельное белье, одежду, домашние медицинские аптечки, слуховые аппараты, трости, глюкометры, танометры, а также лекарства",- рассказали в управлении. В составе поезда также специальный вагон, оборудованный под передвижное консультативно-диагностическое отделение, где можно пройти углубленный профилактический и консультативно-диагностический врачебный осмотр.
"Организацию и проведение данной акции обеспечивают специалисты дорожного и территориального комитетов профсоюза",- сказали в управлении дороги. Здесь отметили, что сейчас поезд едет на Омское отделение магистрали.