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В Западной Сибири по отдаленным поселкам отправился благотворительный поезд

3 марта 2009, 09:52
По отдаленным поселкам Западной Сибири вчера отправился в путь благотворительный поезд.

"Его пассажирами стали железнодорожники и врачи, которые по инициативе отраслевого профсоюза окажут социальную и материальную помощь нуждающимся", - сообщили в управлении Западно-Сибирской магистрали. Прежде всего, речь идет о престарелых гражданах, ветеранах, инвалидах и многодетных семьях, проживающих на отдаленных и малодоступных станциях.

Состав включает в себя вагон-храм, где всем желающим будет оказана духовная поддержка священниками Новосибирской епархии. "Специалистами дорожного Красного Креста будет выдана гуманитарная помощь, включающая в себя постельное белье, одежду, домашние медицинские аптечки, слуховые аппараты, трости, глюкометры, танометры, а также лекарства",- рассказали в управлении. В составе поезда также специальный вагон, оборудованный под передвижное консультативно-диагностическое отделение, где можно пройти углубленный профилактический и консультативно-диагностический врачебный осмотр.

"Организацию и проведение данной акции обеспечивают специалисты дорожного и территориального комитетов профсоюза",- сказали в управлении дороги. Здесь отметили, что сейчас поезд едет на Омское отделение магистрали.

#Новости#Железные дороги#Здоровье#Благотворительность#Медицина#Ксения#Общество
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