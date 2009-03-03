В Тюмени прошел вечер русского романса

27 февраля музей «Дом Машарова» принял гостей и жителей города Тюмени на вечер русского романса и песни. На нем выступил ансамбль «Сюрприз» во главе с певицей Людмилой Самсоновой. Она исполняла романсы сольно и в дуете с Натальей Январской.
На «музыкальных посиделках» были исполнены, как любимые композиции - такие, как «Гори, гори моя звезда…», так и новинка от ансамбля - песня «Изумруд». Конечно же, выступление не обошлось без русских народных песен.
Наталья Январская – ученица Людмилы Викторовны, не так давно выступает с ансамблем, но уже добилась хороших результатов. Со слов преподавателя, Наталья очень трудолюбивая и способная ученица. Она исполняет не только романсы, но и эстрадные композиции.
Важную роль в ансамбле играет ведущая вечеров – поэтесса Надежда Петрова (Митькина). Её "подводки" к композициям состоят из отрывков стихотворений, которые удачно вписываются в программу и помогают максимально увлечь зрителя.
Как выяснилось, подобные встречи стали традиционными. Делиться Людмила Самсонова: «Наше сотрудничество с музеем длиться уже около 10 лет, нам с радостью предоставляют базу для проведения вечеров. Обстановка гостиной «Дома Машарова» не только располагает своим уютом, но и возвращает нас в те давние времена когда семья Машарова собиралась у камина и слушала романсы».
Большинство романсов и песен, прозвучавших в музее были про любовь, и не многим удаётся исполнять музыкальные композиции с таким трепетом и пронзительностью. «Я первый раз на подобном вечере, я и не ожидала, что исполнение будет настолько душевным» - поделилась впечатлениями гостья вечера Валентина Плитина.