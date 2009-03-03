В Тюмени прошел вечер русского романса

Как выяснилось, подобные встречи стали традиционными. Делиться Людмила Самсонова: «Наше сотрудничество с музеем длиться уже около 10 лет, нам с радостью предоставляют базу для проведения вечеров. Обстановка гостиной «Дома Машарова» не только располагает своим уютом, но и возвращает нас в те давние времена когда семья Машарова собиралась у камина и слушала романсы».