В Тобольске по вине 4-летнего ребенка сгорел частный дом

По вине 4-летнего ребенка сгорел частный дом. Пожар случился средь бела дня. Родители мальчика находились на кухне в то время, когда малыш играл зажигалкой в зале. Сначала он поджег газету, от которой огонь перекинулся на диван, сообщает подробности тобольская интернет-газета.