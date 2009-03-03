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В Тобольске по вине 4-летнего ребенка сгорел частный дом

3 марта 2009, 14:51
Пожар случился средь бела дня. Родители мальчика находились на кухне в то время, когда малыш играл зажигалкой в зале.

По вине 4-летнего ребенка сгорел частный дом. Пожар случился средь бела дня. Родители мальчика находились на кухне в то время, когда малыш играл зажигалкой в зале. Сначала он поджег газету, от которой огонь перекинулся на диван, сообщает подробности тобольская интернет-газета.

Глава семьи огонь загасил, поврежденную мебель выставил в сенцы. Семья успокоилась, все занялись привычными делами. Чуть позже мужчина обнаружил большое пламя - полыхала прихожая. Оказывается, диван не погасили до конца.

Хозяева вместе с ребенком успели выскочить из горящего дома через окно. Как сообщили в органах дознания ОГПН по Тобольску, мама и сын не пострадали, отец получил многочисленные ожоги 2-3 степени.

#Новости#Пожары#Таня#Происшествия
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