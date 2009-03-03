В дни школьных каникул тюменских школьников ждут в Доме кино

Программа кинопоказов:
23 - 25 марта
ДНК «Строитель» и ТРЦ «Фаворит»
«Монстры против пришельцев» (фантастическая комедия, вид: анимация)
«Чернильное сердце» (фэнтези)
26 марта:
ДНК «Строитель» (мультфильм + игровой фильм):
«Пиноккио – 3000». Франция-Италия. 2004 г. 100 минут.
«Тед, Пол и Кит». США-Канада. 1995 г.
ТРЦ «Фаворит» (мультфильм + игровой фильм):
«Сон в летнюю ночь». Испания. 2005 г. 85 минут.
«Питер Пен». 2003 г. 120 минут.
27 марта:
ДНК «Строитель» (игровые фильмы):
«Человек-паук». США. 2005 г. 120 минут.
«Человек-паук-2». США. 2005 г. 127 минут.
ТРЦ «Фаворит» (игровые фильмы):
«Бигфут: история снежного человека». США. 1995 г.
«Король Артур». 160 минут.
28 марта:
ДНК «Строитель» (мультфильм + игровой фильм):
«Карлсон, который живёт на крыше». Швеция. 2002 г. 77 минут.
«Белый флюгер». Ленфильм. 1969 г.
ТРЦ «Фаворит» (мультфильм + игровой фильм):
«Книга джунглей-2». 80 минут.
«Белое солнце пустыни». Мосфильм. 1969 г.
29 марта:
ДНК «Строитель» (мультфильм + игровой фильм):
«Литтл Стюарт-2». США. 80 минут.
«Маша и звери». Россия. 1995 г.
ТРЦ «Фаворит» (мультфильм + игровой фильм):
«Незнайка и Баррабасс». Россия. 2004 г 83 минуты.
«Телеграмма». Мосфильм. 1971 г.
Цена билета 50 рублей. Сопровождающие взрослые проходят бесплатно.
Справки по телефону 546-546, принимаются только групповые заявки.