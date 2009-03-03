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В дни школьных каникул тюменских школьников ждут в Доме кино

3 марта 2009, 16:51
23 – 29 марта в дни весенних каникул «Тюменский Дом Кино» проводит фестиваль детских и семейных фильмов.
Сюжет
Тюмень

Программа кинопоказов:

23 - 25 марта

ДНК «Строитель» и ТРЦ «Фаворит»

«Монстры против пришельцев» (фантастическая комедия, вид: анимация)

«Чернильное сердце» (фэнтези)

26 марта:

ДНК «Строитель» (мультфильм + игровой фильм):

«Пиноккио – 3000». Франция-Италия. 2004 г. 100 минут.

«Тед, Пол и Кит». США-Канада. 1995 г.

ТРЦ «Фаворит» (мультфильм + игровой фильм):

«Сон в летнюю ночь». Испания. 2005 г. 85 минут.

«Питер Пен». 2003 г. 120 минут.

27 марта:

ДНК «Строитель» (игровые фильмы):

«Человек-паук». США. 2005 г. 120 минут.

«Человек-паук-2». США. 2005 г. 127 минут.

ТРЦ «Фаворит» (игровые фильмы):

«Бигфут: история снежного человека». США. 1995 г.

«Король Артур». 160 минут.

28 марта:

ДНК «Строитель» (мультфильм + игровой фильм):

«Карлсон, который живёт на крыше». Швеция. 2002 г. 77 минут.

«Белый флюгер». Ленфильм. 1969 г.

ТРЦ «Фаворит» (мультфильм + игровой фильм):

«Книга джунглей-2». 80 минут.

«Белое солнце пустыни». Мосфильм. 1969 г.

29 марта:

ДНК «Строитель» (мультфильм + игровой фильм):

«Литтл Стюарт-2». США. 80 минут.

«Маша и звери». Россия. 1995 г.

ТРЦ «Фаворит» (мультфильм + игровой фильм):

«Незнайка и Баррабасс». Россия. 2004 г 83 минуты.

«Телеграмма». Мосфильм. 1971 г.

Цена билета 50 рублей. Сопровождающие взрослые проходят бесплатно.

Справки по телефону 546-546, принимаются только групповые заявки.

#Новости#Тюмень#Кино#Таня#Культура
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