Уватскую гонку покажет ТК «Спорт»

Желающих приехать на Уватскую гонку, как обычно, много: в этом году ждут около 400 гостей. Поэтому организаторы предложили расселить участников и болельщиков не только в Уватском районе – напомним, в прошлом году рядом с биатлонным центром открылся «Гранд отель Уват», но и в Тобольске, где есть необходимое количество мест в гостиницах. Для зрителей будет организован транспорт – их будут привозить из Тобольска в биатлонный центр и обратно, рассказал глава администрации Уватского района Юрий Свяцкевич. За стартами биатлонистов смогут наблюдать и телезрители – соревнования в прямом эфире покажет ТК «Спорт».