Уватскую гонку покажет ТК «Спорт»

В программе соревнований спринт, персьют, масс-старт, эстафета и марафон. Традиционно победители получат в качестве главного приза автомобиль Suzuki (Сузуки) Grand Vitara. Впервые абсолютный победитель – обладатель приза губернатора Тюменской области - будет определен по сумме выступлений на трех дистанциях – в спринте, гонке преследования и марафоне. В случае равенства результатов у спортсменов в абсолютном первенстве, предпочтение отдается спортсмену, занявшему более высокое место в марафоне.
В 2008 году главный приз губернатора выиграли спортсмены Иван Черезов и Светлана Слепцова. А вели борьбу за приз губернатора Тюменской области на радость многочисленным болельщикам прославленные норвежские спортсмены Оле-Эйнар Бьорндален и Тора Бергер, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.
Желающих приехать на Уватскую гонку, как обычно, много: в этом году ждут около 400 гостей. Поэтому организаторы предложили расселить участников и болельщиков не только в Уватском районе – напомним, в прошлом году рядом с биатлонным центром открылся «Гранд отель Уват», но и в Тобольске, где есть необходимое количество мест в гостиницах. Для зрителей будет организован транспорт – их будут привозить из Тобольска в биатлонный центр и обратно, рассказал глава администрации Уватского района Юрий Свяцкевич. За стартами биатлонистов смогут наблюдать и телезрители – соревнования в прямом эфире покажет ТК «Спорт».
Губернатор Владимир Якушев планирует лично дать старт одному из забегов и провести в Увате встречу со сборной Тюменской области, на которой будут подведены итоги напряженного сезона, вместившего в себя чемпионаты мира и Европы, кубок мира, Универсиаду и другие важные старты.