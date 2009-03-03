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Уватскую гонку покажет ТК «Спорт»

3 марта 2009, 14:40
В среду глава региона Владимир Якушев провел заседание оргкомитета, на котором рассмотрены вопросы подготовки и проведения чемпионата России и XV Всероссийских соревнований на призы губернатора Тюменской области, которые стартуют в Увате 31 марта и продлятся до 9 апреля.
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Югра

В программе соревнований спринт, персьют, масс-старт, эстафета и марафон. Традиционно победители получат в качестве главного приза автомобиль Suzuki (Сузуки) Grand Vitara. Впервые абсолютный победитель – обладатель приза губернатора Тюменской области - будет определен по сумме выступлений на трех дистанциях – в спринте, гонке преследования и марафоне. В случае равенства результатов у спортсменов в абсолютном первенстве, предпочтение отдается спортсмену, занявшему более высокое место в марафоне.

В 2008 году главный приз губернатора выиграли спортсмены Иван Черезов и Светлана Слепцова. А вели борьбу за приз губернатора Тюменской области на радость многочисленным болельщикам прославленные норвежские спортсмены Оле-Эйнар Бьорндален и Тора Бергер, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.

Желающих приехать на Уватскую гонку, как обычно, много: в этом году ждут около 400 гостей. Поэтому организаторы предложили расселить участников и болельщиков не только в Уватском районе – напомним, в прошлом году рядом с биатлонным центром открылся «Гранд отель Уват», но и в Тобольске, где есть необходимое количество мест в гостиницах. Для зрителей будет организован транспорт – их будут привозить из Тобольска в биатлонный центр и обратно, рассказал глава администрации Уватского района Юрий Свяцкевич. За стартами биатлонистов смогут наблюдать и телезрители – соревнования в прямом эфире покажет ТК «Спорт».

Губернатор Владимир Якушев планирует лично дать старт одному из забегов и провести в Увате встречу со сборной Тюменской области, на которой будут подведены итоги напряженного сезона, вместившего в себя чемпионаты мира и Европы, кубок мира, Универсиаду и другие важные старты.

#Новости#Биатлон#Спорт#Югра#Ксения
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