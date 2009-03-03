Убытки авиаперевозчиков в 2008 году достигли восьми миллиардов долларов

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA). Ранее ассоциация предполагала, что убытки не превысят отметки в пять миллиардов долларов.
По данным IATA, основная часть убытков (четыре миллиарда долларов) пришлась на четвертый квартал, то есть на разгар мирового экономического кризиса, когда ВВП большинства развитых стран мира значительно сократился.
Авиакомпаниям в условиях кризиса не помогло даже падение цен на нефть. В первом полугодии 2008 года именно высокие цены на топливо стали основной причиной банкротства целого ряда авиаперевозчиков.
Ранее в IATA сообщали, что в январе 2009 года пассажирские перевозки снизились на 5,6 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, а грузовые – на 23 процента. При этом в Ассоциации предполагают, что убытки авиаперевозчиков в целом за 2009 год уменьшатся до двух с половиной миллиардов долларов, отмечает The Wall Street Journal.
IATA представляет данные о 230 авиакомпаниях, которые обеспечивают 93 процента авиационных перевозок в мире. В Ассоциацию входит восемь российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", "Сибирь" (S7) и "Россия".
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA). Ранее ассоциация предполагала, что убытки не превысят отметки в пять миллиардов долларов.
По данным IATA, основная часть убытков (четыре миллиарда долларов) пришлась на четвертый квартал, то есть на разгар мирового экономического кризиса, когда ВВП большинства развитых стран мира значительно сократился.
Авиакомпаниям в условиях кризиса не помогло даже падение цен на нефть. В первом полугодии 2008 года именно высокие цены на топливо стали основной причиной банкротства целого ряда авиаперевозчиков.
Ранее в IATA сообщали, что в январе 2009 года пассажирские перевозки снизились на 5,6 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, а грузовые – на 23 процента. При этом в Ассоциации предполагают, что убытки авиаперевозчиков в целом за 2009 год уменьшатся до двух с половиной миллиардов долларов, отмечает The Wall Street Journal.
IATA представляет данные о 230 авиакомпаниях, которые обеспечивают 93 процента авиационных перевозок в мире. В Ассоциацию входит восемь российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", "Сибирь" (S7) и "Россия".