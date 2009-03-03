Убытки авиаперевозчиков в 2008 году достигли восьми миллиардов долларов

Ранее в IATA сообщали, что в январе 2009 года пассажирские перевозки снизились на 5,6 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, а грузовые – на 23 процента. При этом в Ассоциации предполагают, что убытки авиаперевозчиков в целом за 2009 год уменьшатся до двух с половиной миллиардов долларов, отмечает The Wall Street Journal.