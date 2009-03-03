Тюменцы отмечают международный день писателя

Виталий Беспалов: "У меня есть свой собственный взгляд на литературу, я не расматриваю настоящий ли это писатель или нет. Важно лишь то, интересно ли мне его читать или нет. Еще со школьных лет мне прочно было вбито в голову, что А.Пушкин и М. Лермонтов - это настоящие, гениальные писатели. Сейчас мыслю чуть иначе. Для меня настоящие писатели - это те люди, которые одним своим словом переворачивают мир с ног на голову. Пусть это будут такие имена, как Ю.Мамлеев, В. Пелевин, Саша Соколов. Люди в бесцензурном, свободном мире подняли новые темы, сказали то, о чем ранее молчали. Каждый раз их творчество - это эксперимент. Это я ценю больше всего".