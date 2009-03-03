Тюменцы отмечают международный день писателя

Пролистнем страницы истории: литературные памятники древней Руси, статные фигуры классицизма - М.Ломоносов и Ф.Державин, романтические произведения Н.Гоголя, М.Лермонтова, А.Погорельского, сентиментальные романы Н. Карамзина и баллады В.Жуковского, реалистические мотивы творчества Н. Некрасова, А. Островского, М.Шолохова, А. Толстого, представители "вихревых" литературных течений 20 века - С.Есенин, А. Блок, Б.Пастернак, А. Ахматова, писатели сегодняшнего дня - Ю. Мамлеев, Е. Гришковец, Б. Акунин и многие другие яркие личности мира современной прозы.
Литература развивалась, а вот понятие "писатель" прошло значительную трансформацию через призму времени - от "наместника Божьего", который дарит людям истину своими текстами, до изменника, преследуемого цензурой, властями и законом, как это было в 20-ом веке. Сейчас же существует стереотипное мнение в обществе, что пишут все, кому не лень или у кого есть лишние деньги, поднимают в произведениях одни и те же темы. Даже термин "литературные произведения" вышло из употребления, появилась расплывчатая "массовая литература".
Так ли это на самом деле, какое отношение к писателям в молодежных кругах, популярны ли книги сейчас, как они были во времена молодости наших родителей корреспондент Nashgorod.ru решил узнать у студентов филологического факультета ТюмГУ. Ведь кому, как не будущим "творцам слова" судить об этом?
Что в твоем понимании значит слово "писатель"?
Евгения Зимина: "Писатель - это прежде всего творческий человек, который создает нечто новое, дает людям повод задуматься над жизнью или приводит его к каким-то выводам через свое произведение. Писатель - это нестандартная личность, немного сумасшедший и непонятный человек. Литература - это очень "тонкое", деликатное искусство, поэтому писателем может быть человек с открытой душой, чувствующий мир всеми фибрами души, искренний. Заметьте, я перечислила только личностные качества, неотъемлемые для любого писателя, и не упомянула толстый кошелек, хотя сейчас, наверное, это намного важнее, чем порывы души. Хотя таких людей я не считаю писателями. Писатель - это душа!".
Алена Новожилова: "Банально, конечно, но человек, излагающий свои мысли в художественном ключе на бумаге - это писатель. Неважно, зачем он это делает: ради денег, ради душевного равновесия, ради интереса, это будет писатель. Главное слово в моем определении - это художественный ключ. Мы можем сесть за стол и написать список запланированных дел на неделю, написать письмо бабушке в деревню, вести дневник или блог в Интернете. Мы ведь изложили свои мысли? Да. Но забыли самое важное - образность, экспрессия, драматизм, конфликты и коллизия, художественный ключ. Вот, что отличает писателя от обычного человека.
Кого из авторов вы можете назвать настоящими писателями? Почему?
Вячеслав Герасименко: "Настоящих - много, любимых - мало. Можно перечислить длинный список монументальных личностей таких, как В. Шекспир, А.Данте, В.Гюго, Ф.Достоевский и Л. Толстой. Конечно, это настоящие поэты, каждое произведение которых - это шедевр, каждую мысль которых хочется выучить наизусть и цитировать при подходящей ситуации. Это люди, которые в свою эпоху создали свою неповторимую литературу, бессмертные люди".
Виталий Беспалов: "У меня есть свой собственный взгляд на литературу, я не расматриваю настоящий ли это писатель или нет. Важно лишь то, интересно ли мне его читать или нет. Еще со школьных лет мне прочно было вбито в голову, что А.Пушкин и М. Лермонтов - это настоящие, гениальные писатели. Сейчас мыслю чуть иначе. Для меня настоящие писатели - это те люди, которые одним своим словом переворачивают мир с ног на голову. Пусть это будут такие имена, как Ю.Мамлеев, В. Пелевин, Саша Соколов. Люди в бесцензурном, свободном мире подняли новые темы, сказали то, о чем ранее молчали. Каждый раз их творчество - это эксперимент. Это я ценю больше всего".
Александра Корабчук: "Предпочитаю зарубежную литературу российской. И не запоминаю имен авторов, намного важнее для меня - само произведение. Могу назвать мои любимые книги! Это настоящие книги!".
Какое будущее вы видите для русской литературы?
Марина Усольцева: "По-моему, самые великие вещи уже сказаны, то, что происходит сейчас - это лишь повторы, дубликаты шедевров литературы, или суррогатное творчество ради славы. В современном мире все стало бизнес-проектом: жизнь и здоровье людей, туризм, кино, литература, к сожалению, тоже. Надо признать, настоящих авторов все меньше и меньше, зато все больше и больше коммерческих проектов. Это грустно. Но это надо признать".
Маргарита Лебедева: "Литература была, есть и будет. Значит, есть будущее. Конечно, меняется время, авторы, взгляды на жизнь, меняется и литература. какой будет следующее поколение писателей, нельзя сказать. Но ясно, что литература возрождается и перерождается, обновляется и развивается, всегда будут люди, желающие словом доносить до людей прекрасное".