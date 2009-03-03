Тюменским рыбакам запретили использовать сети из лески

- добычу (вылов) водных биоресурсов в целях осуществления промышленного рыболовства, в том числе прибрежного рыболовства,
- рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях,
- рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях,
- рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов,
- любительского и спортивного рыболовства,
- традиционного рыболовства (рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации).
Важным нововведением в Правилах стало то, что при любительском и спортивном рыболовстве запрещается применение сетных орудий лова из лески (мононити).