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Тюменским рыбакам запретили использовать сети из лески

3 марта 2009, 14:29
24.02.2009 г. вступили в силу Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, которые заменили прежние Правила, действовавшие в Обском бассейне 40 лет. Новые правила рыболовства регламентируют:

- добычу (вылов) водных биоресурсов в целях осуществления промышленного рыболовства, в том числе прибрежного рыболовства,

- рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях,

- рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях,

- рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов,

- любительского и спортивного рыболовства,

- традиционного рыболовства (рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации).

Важным нововведением в Правилах стало то, что при любительском и спортивном рыболовстве запрещается применение сетных орудий лова из лески (мононити).

#Новости#Рыбалка и охота#Ксения#Общество
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