Тюменским рыбакам запретили использовать сети из лески

24.02.2009 г. вступили в силу Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, которые заменили прежние Правила, действовавшие в Обском бассейне 40 лет. Новые правила рыболовства регламентируют: