Студенка из Тюмени удостоена именной стипендии Росгосстраха

Сегодня, 3 марта 2009 года, в стенах коммерческо–финансового колледжа состоится торжественное вручение диплома «Бизнес-школы РГС».
У студентки третьего курса высокие показатели в учёбе, кроме того, девушка активно занимается научной деятельностью в области страхования. Помимо ежемесячной стипендии, студентка пройдёт практику в филиале Росгосстраха в Тюменской области. В рамках реализации образовательной концепции «Страховое образование – под крылом сильной компании» уже третий год проходит стипендиальная программа компании «Росгосстрах».
Решением экспертной комиссии в 2008–2009 учебном году 35 студентов системы высшего профессионального образования и 65 студентов техникумов и колледжей стали обладателями именной стипендии. Практика в крупнейшей страховой компании России позволит студентам на деле познакомиться с особенностями будущей профессии.