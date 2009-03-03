Студенка из Тюмени удостоена именной стипендии Росгосстраха

У студентки третьего курса высокие показатели в учёбе, кроме того, девушка активно занимается научной деятельностью в области страхования. Помимо ежемесячной стипендии, студентка пройдёт практику в филиале Росгосстраха в Тюменской области. В рамках реализации образовательной концепции «Страховое образование – под крылом сильной компании» уже третий год проходит стипендиальная программа компании «Росгосстрах».