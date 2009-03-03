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Студенка из Тюмени удостоена именной стипендии Росгосстраха

3 марта 2009, 12:22
Студентка Тюменского коммерческо-финансового колледжа Ирина Козлова удостоена именной стипендии Росгосстраха.

Сегодня, 3 марта 2009 года, в стенах коммерческо–финансового колледжа состоится торжественное вручение диплома «Бизнес-школы РГС».

У студентки третьего курса высокие показатели в учёбе, кроме того, девушка активно занимается научной деятельностью в области страхования. Помимо ежемесячной стипендии, студентка пройдёт практику в филиале Росгосстраха в Тюменской области. В рамках реализации образовательной концепции «Страховое образование – под крылом сильной компании» уже третий год проходит стипендиальная программа компании «Росгосстрах».

Решением экспертной комиссии в 2008–2009 учебном году 35 студентов системы высшего профессионального образования и 65 студентов техникумов и колледжей стали обладателями именной стипендии. Практика в крупнейшей страховой компании России позволит студентам на деле познакомиться с особенностями будущей профессии.

#Новости#Студенты#Таня#Общество
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