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Россию охватила эпидемия абортов. В стране назревает новый кризис - демографический

3 марта 2009, 17:26
В условиях финансового кризиса в России назревает еще один кризис - демографический. Число новорожденных в стране может уменьшиться на 200 тысяч: женщины массово идут на аборты, да и рожать скоро станет просто некому.

Сейчас наступает благоприятный репродуктивный период для тех, кто родился в 1990-е годы, а их очень мало - тогда тоже был серьезнейший в новейшей истории страны демографический кризис. Его последствия были преодолены лишь в 2006 году, так что специалисты предупреждают: переломить нынешнюю тенденцию также получится не раньше, чем через 7-10 лет.

Сами женщины винят во всем государство. На форумах в интернете они жалуются, что весь прошлый год власти через СМИ и рекламу призывали их беременеть, а когда грянул кризис, будущие мамочки оказались никому не нужны. Многие говорят, что, уже ожидая ребенка, попали под сокращение. "Чувство такое, будто меня обманули", - признаются женщины.

Несостоявшихся из-за кризиса мам в стране тысячи, сообщает "Новый регион" со ссылкой на "Частный корреспондент". Об этом можно судить хотя бы по тому, что за последние два месяца число запросов в поисковых системах на слово "аборт" возросло в 10 раз. Это видно и по числу обращений женщин в государственные медицинские учреждения, и по звонкам на телефон доверия. Появилась даже новая социальная группа женщин - тех, кто делает аборт из-за того, что не может расплатиться по кредитам.

Примечательно, что на решении сделать аборт настаивают в тяжелые времена именно мужчины. Медики считают, что они острее переживают кризис и больше подвержены панике: "Мужчинам свойственно драматизировать обстановку. Кроме того, они боятся позора. Мол, родил малыша, а прокормить его не смогу".

Мамочки, забеременевшие еще в тот момент, когда о кризисе вслух не говорили, сейчас хотят сделать аборт, что крайне опасно. По закону безопасно прервать беременность можно только на сроках до 12 недель. Но в России, как известно, закон всегда легко обойти. В московском ГУВД полагают, что в столице уже появились подпольные абортарии.

Специалисты убеждены: рост числа абортов закономерен. "Так происходило во все кризисные времена. В 1999-м, в год, следующий за дефолтом, число родившихся составило 1,214 млн. Это на 69 тысяч меньше, чем годом ранее, и абсолютный минимум за всю новейшую историю России. При этом каждая 11-я россиянка в возрасте до 29 лет в течение года после дефолта сделала аборт. То же самое происходит и сейчас. Работают социально-биологические механизмы, - говорит заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Колесников.

#Новости#Аборты#Россия#Рождаемость#Ксения#Общество
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