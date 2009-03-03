Россию охватила эпидемия абортов. В стране назревает новый кризис - демографический

Несостоявшихся из-за кризиса мам в стране тысячи, сообщает "Новый регион" со ссылкой на "Частный корреспондент". Об этом можно судить хотя бы по тому, что за последние два месяца число запросов в поисковых системах на слово "аборт" возросло в 10 раз. Это видно и по числу обращений женщин в государственные медицинские учреждения, и по звонкам на телефон доверия. Появилась даже новая социальная группа женщин - тех, кто делает аборт из-за того, что не может расплатиться по кредитам.