Действует ли в Каскаре преступная группировка?

Но в последнее время тихую и размеренную жизнь села стали будоражить случаи жестоких избиений людей в вечернее время. Беспокоит тот факт, что потерпевшие - будь то молодые люди или люди более старшего возраста - боятся писать заявления на преступников. Родители стали опасаться отпускать детей на дополнительные занятия: кружки, секции в вечернее время, т.к. неоднократно происходили случаи избиения и запугивания школьников с отъёмом денег и сотовых телефонов. А для взрослых прогуляться по селу в вечернее время стало непозволительной роскошью.