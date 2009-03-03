Действует ли в Каскаре преступная группировка?

В редакцию Nashgorod.ru поступило открытое письмо от жителей с. Каскара Тюменского района:
«Село Каскара находится в 30 километрах от областного центра. На территории работают 2 школы, 2 детских сада, спортивные и досуговые учреждения. Градообразующими предприятиями являются ОАО «Тюменский бройлер» и агрофирма «ЛУКойл - Каскара». Население села многочисленно и многонационально.
Как и в любом маленьком населённом пункте здесь существуют свои сложившиеся многолетние традиции.
Но в последнее время тихую и размеренную жизнь села стали будоражить случаи жестоких избиений людей в вечернее время. Беспокоит тот факт, что потерпевшие - будь то молодые люди или люди более старшего возраста - боятся писать заявления на преступников. Родители стали опасаться отпускать детей на дополнительные занятия: кружки, секции в вечернее время, т.к. неоднократно происходили случаи избиения и запугивания школьников с отъёмом денег и сотовых телефонов. А для взрослых прогуляться по селу в вечернее время стало непозволительной роскошью.
Последний случай поверг всю общественность села Каскара в негодование. 3 января был зверски избит сын учителя Каскаринской СОШ №1, который в последствие скончался от побоев в больнице. Все эти факты наводят на мысль о том, что на территории Каскары действует преступная группировка.
Мы хотим привлечь внимание правоохранительных органов и органов власти к сложившейся ситуации на территории села Каскара. Просим тщательного расследования преступления и помощи в наведении правопорядка в селе. Преступники должны понести справедливое наказание.
Жители села Каскара, как и любые граждане России, должны быть уверены, что они живут в правовом государстве и имеют реальную защиту от преступности».