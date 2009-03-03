Американцы скрестили нетбук с планшетным компьютером

Touch Book весит менее килограмма и может работать без подзарядки от 10 до 15 часов. Это первый нетбук, оснащенный процессором на архитектуре ARM, произведенным Texas Instruments.
Емкость накопителя, диагональ экрана, объем оперативной памяти не называются. Известно лишь, что у устройства сенсорный дисплей, операционная система на базе Linux с трехмерным пользовательским интерфейсом и спрятанные внутрь USB-разъемы.
Создатели Touch Book утверждают, что его можно использовать не только в качестве нетбука или планшета, но и видеоплеера, портативной игровой консоли и даже цифровой фоторамки. Устройство магнитится, что позволяет, например, вешать его на холодильник.
Устройство, предварительные заказы на которое уже могут размещать жители США, появится в продаже в мае или июне 2009 года. Его планшетная модификация стоит 299 долларов, а вариант с клавиатурой - 300 долларов.