Американская клиника ЭКО предлагает выбрать пол и внешность будущего ребенка

Отбор эмбрионов с заданными характеристиками производится с помощью предымплантационной генетической диагностики (ПГД), которая используется для обнаружения наследственных заболеваний у зародыша. Подобная практика вызвала множество этических разногласий.
В лос-анджелесском центре ЭКО компании The Fertility Institutes, созданной пионером ЭКО Джеффом Стайнбергом, ожидают рождения первого ребенка с заданными характеристиками уже в следующем году. Отбор эмбрионов проводится путем обнаружения генетических маркеров заданных признаков в ДНК их клеток, изъятых до переноса в матку. Методика подразумевает создание большого количества эмбрионов, из которых лишь несколько удовлетворяющих запросу помещается в организм матери для вынашивания.
Никаких твердых гарантий центр не дает – стопроцентное соответствие необходимых параметров ПГД не обеспечивает. Кроме того, отбор эмбрионов предлагается только парам, прошедших обследование на хромосомные заболевания.
Эксперты по бесплодию из разных стран подвергли подобную практику резкой критике. В частности, они утверждают, что подразумевающий продукцию большого числа заведомо «лишних» эмбрионов метод неэтичен, что такое вмешательство в естественный ход событий может привести к ухудшению генофонда человечества в целом, а также что использование ПГД в столь противоречивых целях негативно повлияет на отношение к отбору эмбрионов с целью профилактики наследственных заболеваний.