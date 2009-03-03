Американская клиника ЭКО предлагает выбрать пол и внешность будущего ребенка

Эксперты по бесплодию из разных стран подвергли подобную практику резкой критике. В частности, они утверждают, что подразумевающий продукцию большого числа заведомо «лишних» эмбрионов метод неэтичен, что такое вмешательство в естественный ход событий может привести к ухудшению генофонда человечества в целом, а также что использование ПГД в столь противоречивых целях негативно повлияет на отношение к отбору эмбрионов с целью профилактики наследственных заболеваний.