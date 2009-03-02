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Жена Кролика Роджера признана самой сексуальной мультгероиней

2 марта 2009, 17:53
Супруга Кролика Роджера Джессика является самым сексуальным анимационным персонажем. Как сообщает The Telegraph, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Cadbury.

37 процентов респондентов проголосовали за Джессику, отметив ее шикарные формы, огромные глаза и томный голос. На втором месте оказалась созданная художником Гримом Нетвиком (Grim Natwick) Бетти Буп, третью строчку в рейтинге заняла Карамельная Зайчиха.

Лидерам удалось обойти таких известных мультипликационных героинь, как Белоснежка, Уилма Флинтстоун и Золушка.

Напомним, что Джессика Рэббит впервые появилась в анимационных сериалах 80-х годов, ее полнометражный дебют состоялся в картине Роберта Земекиса "Кто подставил Кролика Роджера".

#Новости#Рейтинги#Анимация#Таня#Общество
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