Жена Кролика Роджера признана самой сексуальной мультгероиней

37 процентов респондентов проголосовали за Джессику, отметив ее шикарные формы, огромные глаза и томный голос. На втором месте оказалась созданная художником Гримом Нетвиком (Grim Natwick) Бетти Буп, третью строчку в рейтинге заняла Карамельная Зайчиха.
Лидерам удалось обойти таких известных мультипликационных героинь, как Белоснежка, Уилма Флинтстоун и Золушка.
Напомним, что Джессика Рэббит впервые появилась в анимационных сериалах 80-х годов, ее полнометражный дебют состоялся в картине Роберта Земекиса "Кто подставил Кролика Роджера".