Жена Кролика Роджера признана самой сексуальной мультгероиней

37 процентов респондентов проголосовали за Джессику, отметив ее шикарные формы, огромные глаза и томный голос. На втором месте оказалась созданная художником Гримом Нетвиком (Grim Natwick) Бетти Буп, третью строчку в рейтинге заняла Карамельная Зайчиха.