Вариант оригинального подарка к 8 марта

Самыми известными вариантами здесь являются футболки, кепки, чайные кружки и спиртные напитки. Изображение на предмете может быть любым. Рисунок из коллекции компании или ваше собственное предложение. Но второй вариант, скорее всего, обойдётся несколько дороже, так как фирма должна будет сделать под ваш рисунок или фото индивидуальный макет. Если вы всё же примете решение взять рисунок из галереи фирмы, то цены без стоимости самого предмета будут примерно следующими: футболка – 300 рублей, кепка – 70, кружка – 250 и бутылка спиртного – тоже 250. Срок изготовления заказа будет колебаться от одного до двух дней.