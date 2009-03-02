Вариант оригинального подарка к 8 марта

Многие люди долго мучаются над тем, что подарить любимому человеку на восьмое марта. Цветы – это, конечно, очень приятный подарок, но, увы, банальный. Да и драгоценными украшениями тоже уже никого не удивишь. Здесь нужен особый, креативный подход. Перебрав массу вариантов, мы остановились на переводе рисунка или фотографии на предметы. На что можно нанести изображение и сколько это стоит, узнал корреспондент Nashgorod.ru.
Самыми известными вариантами здесь являются футболки, кепки, чайные кружки и спиртные напитки. Изображение на предмете может быть любым. Рисунок из коллекции компании или ваше собственное предложение. Но второй вариант, скорее всего, обойдётся несколько дороже, так как фирма должна будет сделать под ваш рисунок или фото индивидуальный макет. Если вы всё же примете решение взять рисунок из галереи фирмы, то цены без стоимости самого предмета будут примерно следующими: футболка – 300 рублей, кепка – 70, кружка – 250 и бутылка спиртного – тоже 250. Срок изготовления заказа будет колебаться от одного до двух дней.
В большинстве компаний довольно проблематично, однако возможно, оформить индивидуальный заказ на ручки, календари, шары значки, магниты, брелки, конфеты, шоколад, коробки под вино и пакеты. Здесь количество одинаковых предметов должно быть не менее пятидесяти штук. Конечная цена, разумеется, будет зависеть от объёма заказа. Такая работа займёт у специалистов не менее пяти дней. Есть и такая продукция, на которую уходит даже один месяц.
Не так давно фирмы Тюмени стали работать с фруктами и тарелками. Например, на фрукт наносится экологически чистая цветная плёнка с надписью или рисунком. Перед тем как употребить продукт в пищу,, плёнку нужно будет просто снять с корки. Цена одного фрукта составит 30-40 рублей. При нанесении рисунка на тарелку используется такой метод печати как холодный деколь. За такую работу вам придётся выложить примерно 300 рублей.
Отметим, что в Тюмени работают более 20 компаний, которые изготовляют вышеперечисленную сувенирную продукцию. Номера и адреса этих фирм можно узнать в справочных службах города.