В Уфе блистает воспитанница тюменского биатлона

В женской гонке победительницей стала воспитанница тюменского биатлона Анастасия Кузьмина, ныне выступающая за Словакию. Второй финишировала Яна Романова из Омска. Представительница Тюменского областного Центра спортивной подготовки Анастасия Кузнецова заняла третье место. Сибирячка точно стреляла, но уступила лидеру 40 секунд, сообщает АСН «Тюменская арена».
У юниорок лучшей стала Ольга Вилухина из Уфы. Ещё одна представительница ТОЦСП Анастасия Романова заняла четвёртое место.
Победителем мужской гонки стал норвежец Руне Браатсвен. Скандинаву не помешали даже два промаха на огневых рубежах. Вторая позиция в итоговом протоколе у Евгения Устюгова из Красноярска. Курсант Тюменского юридического института Антон Шипулин с одной неразбитой мишенью финишировал третьим.
В соревнованиях юниоров лучшее время показал норвежец Тарйей Бое. Лучшим среди россиян стал биатлонист из Радужного Алексей Волков – он пятый.
На следующий день прошли гонки преследования. Среди женщин вновь не было равных Кузьминой. Экс-россиянка на четырёх огневых рубежах промазала лишь один раз, и её преимущество над финишировавшей второй украинкой Витой Семеренко составило более минуты. Тройку призёров замкнула Романова. Кузнецова – на десятой позиции.
У юниорок в пасьюте Романова смогла подняться на вторую позицию в итоговом протоколе. Сибирячка допустила два промаха, и уступила только Вилухиной. Третье место заняла француженка Марин Болле.
Мужская сборная России в воскресенье выступила не удачно. Единственную медаль в копилку национальной команды в гонке преследования среди юниоров принёс Волков. Пятьдесят секунд он уступил Бое. Вторым финишировал немец Симон Шемпп.
У мужчин лучшее время показал ещё один представитель Германии Даниэль Бём. Украинец Сергей Седнев закончил гонку на втором месте. Замкнул тройку призёров Браатсвен. Лучшим из россиян стал уфимец Виктор Васильев – он восьмой. Шипулин в итоговом протоколе расположился на девятой позиции. Андрей Дубасов из Нижневартовска завершил дистанцию девятнадцатым.