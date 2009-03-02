В Уфе блистает воспитанница тюменского биатлона

На следующий день прошли гонки преследования. Среди женщин вновь не было равных Кузьминой. Экс-россиянка на четырёх огневых рубежах промазала лишь один раз, и её преимущество над финишировавшей второй украинкой Витой Семеренко составило более минуты. Тройку призёров замкнула Романова. Кузнецова – на десятой позиции.