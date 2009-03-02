В Тюмени презентовали новую технологию деревянного домостроения

В связи с увеличением спроса на продукцию, поэтапно модернизируется и производство. Так, феврале 2008 года, стартовала вторая линия оборудования по производству деталей домостроения из массива древесины. Установка дополнительного оборудования позволила увеличить производственные мощности и освоить такой сегмент рынка строительных услуг как изготовление широкопролетных конструкций. Это дает возможность возведения объектов социального (бассейны, хоккейные корты и прочие спортивные сооружения) и промышленного (цеха, производственные помещения) назначения. Т.е. сооружений, требующих большой площади без дополнительных опор.