В Тюмени презентовали новую технологию деревянного домостроения

Компания «Строймонтаж» первой в УрФО, в 2006 году адаптировала данное производство, представила потребителям столь востребованный на сегодняшний день товар – комплекты домостроения из массива древесины и уже сегодня готова выйти на рынок строительства Тюменской области.
Основная продукция домостроительного комбината - проектирование и изготовление комплектов домостроения из массива древесины в виде конструктора.
Что такое "Massiv - Holz - Mauer"? Это цельная стена из массива древесины, предназначенная для строительства домов и состоящая из высушенных досок произвольной длины, толщиной 24 мм.
Установка для сооружения стен изготавливает из профилированных досок крупные элементы стен, в которые крестообразно (продольно и поперечно) впрессовываются доски и скрепляются алюминиевыми желобчатыми штифтами послойно через каждые 15 см.
Данную технологию домостроительный комбинат ЗАО «Строймонтаж» успешно использует уже третий год. За этот период времени реализовано более 35 000 м2 продукции, которая воплощена в различных проектах строительства – от многоквартирных домов социального типа, до элитных жилых коттеджей.
В связи с увеличением спроса на продукцию, поэтапно модернизируется и производство. Так, феврале 2008 года, стартовала вторая линия оборудования по производству деталей домостроения из массива древесины. Установка дополнительного оборудования позволила увеличить производственные мощности и освоить такой сегмент рынка строительных услуг как изготовление широкопролетных конструкций. Это дает возможность возведения объектов социального (бассейны, хоккейные корты и прочие спортивные сооружения) и промышленного (цеха, производственные помещения) назначения. Т.е. сооружений, требующих большой площади без дополнительных опор.
Применение комплектов из массива древесины в домостроении – это воплощение концепции экологически чистого жилья. Использование современной технологии производства, различных систем контроля, труд высококвалифицированного персонала – все это дает уверенность в качестве изготовленной продукции.
За качество продукции ДСК теперь ручается и правительство ХМАО-Югры. В 2008 году продукция домостроительного комбината признана лучшей в округе. Комплекты домостроения из массива древесины, признаны победителем в окружном конкурсе «Лучший товар Югры - 2008».