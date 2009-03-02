В Тюмени не хватает творческих кадров

Как неоднократно говорил директор филармонии Михаил Бирман, в городе нет культурной инфраструктуры. С тех пор как были открыты основные центры культурного досуга, население увеличилось в 4 раза, а количество театров осталось прежним. В городе не могут набрать ни одного курса театральных актеров, потому что желающих почти нет. Огромные вложения идут на постройку зданий, в которых вскоре некому будет работать. «На сегодня это самый важнейший вопрос творческой среды, - считает Михаил Михайлович, - Что касается образования, я думаю, нужно начать с повышения престижа работника культуры. Люди не идут в профессию». Поднять престиж могут только «свежие вливания». Симфонический оркестр, о котором так долго говорили, был принесен в жертву кризису, однако его необходимость была признана практически единогласно ,ведь очевидно, что его участники могли бы стать теми преподавательскими кадрами, которые так необходимы в нашем регионе.