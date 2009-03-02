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В Тюмени не хватает творческих кадров

2 марта 2009, 16:57
Состояние и проблемы развития образования в области искусства и подготовки творческих кадров в Тюменской области обсудили в пятницу, 27 февраля на совете Содружества творческих союзов.
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Тюмень

Состояние и проблемы развития образования в области искусства и подготовки творческих кадров в Тюменской области обсудили в пятницу, 27 февраля, на совете Содружества творческих союзов.

Председатель тюменского отделения Союза дизайнеров России Геннадий Вершинин заметил, что даже в городах, в которых никогда не было предпосылок для того, чтобы стать культурными центрами, возможно создать такие условия, чтобы стать центрами туризма. Если нет никакой перспективы, город организует фестивали, карнавалы или что-то другое, что приманивает посетителей со всех концов света. Однако в Тюмени такого пока нет.

«С одной стороны, мы видим, что образование в сфере искусства находится в зародышевом состоянии, с другой стороны, в последние годы создана очень добротная материальная база учреждений культуры и искусства», - добавил ректор ТГАКИ Евгений Заболотный. Однако основная проблема заключается в отсутствии потенциальных кадров, а не финансирования.

Как неоднократно говорил директор филармонии Михаил Бирман, в городе нет культурной инфраструктуры. С тех пор как были открыты основные центры культурного досуга, население увеличилось в 4 раза, а количество театров осталось прежним. В городе не могут набрать ни одного курса театральных актеров, потому что желающих почти нет. Огромные вложения идут на постройку зданий, в которых вскоре некому будет работать. «На сегодня это самый важнейший вопрос творческой среды, - считает Михаил Михайлович, - Что касается образования, я думаю, нужно начать с повышения престижа работника культуры. Люди не идут в профессию». Поднять престиж могут только «свежие вливания». Симфонический оркестр, о котором так долго говорили, был принесен в жертву кризису, однако его необходимость была признана практически единогласно ,ведь очевидно, что его участники могли бы стать теми преподавательскими кадрами, которые так необходимы в нашем регионе.

Впрочем, приглашенные артисты не решают проблемы в целом. Существуют и другие задачи, требующие решения. Это и вопрос аккредитации коммерческих учебных учреждений, и вопрос привлечения студентов на практику. Председатель комитета по культуре Тюменской области Евгений Негинский напомнил о том, что сегодня помимо приглашения артистов и создания для них мест, нужно заполнять те места, которые уже созданы. Кроме того, «просто режиссер нас сегодня не устраивает, нам нужен режиссер-преподаватель. Исходя из требований времени, нужно менять специализацию».

#Новости#Тюмень#Искусство#Таня#Культура
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