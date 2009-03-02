В самом молодом округе Тюмени подвели итоги работы за год

Границы ВАО были установлены решением Тюменской городской Думы в марте 2005 года, как территориальный орган администрации города Тюмени управа учреждена в марте 2008 года, а основные задачи и функции начала осуществлять с 1 ноября.
Площадь территории округа составляет 5986,3 га, численность населения - 117 455 человек.
Социальная инфраструктура округа включает в себя 27 учреждений образовательного и культурно-досугового типа, 19 общественных объединений подростков и молодежи, более 20 организаций иной формы собственности, сообщает Nashgorod.ru управа Восточного административного округа.
На 2009 год в этом направлении запланирована следующая работа:
- проведение полной инвентаризации объектов потребительского рынка на территории округа;
- приведение имеющихся на сегодняшний день 129 предприятий потребительского рынка, расположенных во временных сооружениях, в соответствие с действующим законодательством;
- согласование размещения вновь открываемых объектов потребительского рынка в том числе – расположенных во временных сооружениях;
- проведение рейдов совместно с сотрудниками милиции, госветнадзора по пресечению несанкционированной уличной торговли;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, одна из которых состоится 7 марта;
- проведение работы с предпринимателями с целью открытия на территории округа специализированного магазина по реализации рыбы местного вылова.
Для решения поставленных на 2009 год задач с 14 января в управе работает территориальная межведомственная комиссия по выходу граждан на самообеспечение и содействию их занятости.
На территории Восточного административного округа создано и успешно действуют 10 детских объединений в общеобразовательных школах, ТГМОО «Военно-патриотический клуб «Барс», спортивно-технический клуб «Карт», общественный фонд «Талант», студенческие творческие объединения по интересам.
В 2009 году на территории округа будут реализовываться три окружных проекта: «Тюмень молодая», «Дворы Восточного округа», «Вместе». Предстоит работа в сфере благоустройства и озеленения территории административного округа.
Проведены первые две встречи с председателями советов ветеранов, на которых обсуждались вопросы взаимодействия, проведения совместных мероприятий, оказания специалистами управы ВАО содействия ветеранским объединениям.
В 2009 году управа инициирует вопрос создания районной ветеранской организации, проводятся консультации о создании ветеранских организаций на наиболее крупных предприятиях округа (ТЭЦ-2, ООО «Котлосервис» и др.).
Кроме того, одним их основных направлений деятельности управы является работа по оказанию организационной и методической помощи при создании и организации функционирования органов территориального общественного самоуправления, их на территории округа четыре - советы ТОС 4 микрорайона, 5 микрорайона, 6 микрорайона, совет ТОС п. Войновка.