В Ишиме сотрудники Управления соцзащиты "отняли" деньги у молодых мам

Кроме этого, Малышкина в должности заместителя начальника Управления социальной защиты населения с целью хищения бюджетных денежных средств в период с января по ноябрь 2007 года изготовила шестнадцать фиктивных разовых поручений на право получения денежных средств в ОАО «Тюменьэнергобанк», выдаваемых лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С помощью своих родственников и знакомых она обналичила указанные денежные средства, часть которых затем присвоила и потратила на собственные нужды. Ущерб, причинённый Департаменту социального развития незаконными действиями Малышкиной, составил более 114 тыс. рублей.