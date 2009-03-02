В Ишиме сотрудники Управления соцзащиты "отняли" деньги у молодых мам

Ишимским межрайонным следственным отделом привлечены к уголовной ответственности 46-летняя Наталья Малышкина и 36-летняя Надежда Тысяченко, обвиняемые в совершении ряда преступлений против собственности. Об этом Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Как установлено следствием, в конце 2006 года Малышкина в должности заместителя начальника Управления социальной защиты населения Ишима и Тысяченко в должности главного бухгалтера того же Управления разработали преступный план по завладению денежными средствами, выделяемыми из федерального бюджета для осуществления социальных выплат.
Реализуя преступные намерения, Малышкина и Тысяченко изготавливали и предоставляли в Тюменское отделение Фонда социального страхования (ФСС) РФ подложные заявки на выделение бюджетных средств, необходимых для выдачи единовременных детских пособий при рождении ребенка неработающим матерям. В фиктивных документах злоумышленницы указывали большее, чем необходимо, количество лиц, пользующихся правом на получение данных выплат, и соответственно большую денежную сумму.
Всего за период с января по ноябрь 2007 года включительно они незаконно получили денежные средства якобы для выплаты 154 «роженицам» на общую сумму свыше 1,4 млн. рублей, которые затем присвоили и потратили на собственные нужды.
Кроме того, в апреле 2007 года Тысяченко, используя свое служебное положение, зная порядок начисления заработной платы, изготовила фиктивный реестр для выдачи зарплаты сотрудникам Управления, на основании которого незаконно получила свыше 182 тыс. рублей, причинив Департаменту социального развития Тюменской области ущерб на указанную сумму.
Кроме этого, Малышкина в должности заместителя начальника Управления социальной защиты населения с целью хищения бюджетных денежных средств в период с января по ноябрь 2007 года изготовила шестнадцать фиктивных разовых поручений на право получения денежных средств в ОАО «Тюменьэнергобанк», выдаваемых лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С помощью своих родственников и знакомых она обналичила указанные денежные средства, часть которых затем присвоила и потратила на собственные нужды. Ущерб, причинённый Департаменту социального развития незаконными действиями Малышкиной, составил более 114 тыс. рублей.
Органами предварительного следствия Тысяченко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения).
Малышкиной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, шестнадцати эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
В настоящее время расследование уголовного дела завершается, в ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.