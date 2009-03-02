Тюменцы проводили зиму и позвали весну

Масленица - один из самых любимых народных праздников. Это праздник проводов зимы, который принято отмечать с размахом, чтобы весна вступила в силу и пробудила все живое ото сна. По традиции, проводы зимы приходятся на последний день перед Великим постом. В этот день пекут блины и сжигают масленичное чучело. Так же праздник конец Масленицы совпадает с церковным праздником Прощенного Воскресенья – дня, когда принято просить прощение у родных и близких. В этом году главный праздник Масленицы пришелся на 1 марта.
При поддержке спонсоров народные гулянья в Тюмени проводились повсеместно. Жители города с удовольствием принимали участие в конкурсах, пели частушки и песни, водили хороводы, а персонажи из русских сказок подзадоривали народ и призывали каждого принять участие в празднике. Всех пришедших на праздник угощали блинами – традиционным масленичным блюдом.
Задорные скоморохи и Баба-Яга развлекали народ шутками и танцами, придумывали конкурсы, раздавали призы. Традиционные русские забавы – бег в мешках, перетягивание каната, бросание гири и катание на лошади привели в восторг как взрослых, так и детей. Одно из самых любимых состязаний на Руси – «Стенка на стенку», позволили настоящим мужчинам померяться силой. Проявить ловкость можно было на конкурсе хождения на ходулях. Детвора развлекалась катанием на лошади, частушками и перетягиванием каната.
Во время игр каждый взрослый смог вернуться в детство, о чем говорит один из участников состязания «Стенка на стенку» Сергей: «Это как в детстве. Я помню как мне нравились прыжки в мешках и перетягивание каната, поэтому и детей вожу на такие праздники. Здорово, что хотя бы раз в год есть возможность окунуться в это прекрасное время». Все конкурсы поощрялись призами и подарками.
В завершении праздника, всех пришедших собрали вокруг масленичного чучела. Провожали зиму словами: «Зима, уйди! Весна, мы ждем тебя!». Под громкие аплодисменты и радостные крики Масленицу сожгли. По преданию, нужно посмотреть на этот огонь и попросить прощения у родных и близких.