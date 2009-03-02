Тюменцы проводили зиму и позвали весну

Во время игр каждый взрослый смог вернуться в детство, о чем говорит один из участников состязания «Стенка на стенку» Сергей: «Это как в детстве. Я помню как мне нравились прыжки в мешках и перетягивание каната, поэтому и детей вожу на такие праздники. Здорово, что хотя бы раз в год есть возможность окунуться в это прекрасное время». Все конкурсы поощрялись призами и подарками.