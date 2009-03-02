Тюменцы оценили демо-версию анимационного фильма "Монстры против пришельцев"

Кинотеатр "Синема-парк" в воскресенье порадовал своих зрителей демонстрацией фрагментов из нового анимационного фильма - "Монстры против пришельцев".
Это первая работа студии DreamWorks Animation, снятая по технологии 3D - кажется, протянешь руку и прикоснешься к мультяшным образам, находящимся прямо перед тобой.
Сюжет мультфильма весьма интересен: в Сюзан Мёрфи, девушку из Калифорнии, прямо в день ее свадьбы попадает метеорит, полный всякой дряни из космоса, в результате чего она вдруг начинает расти и вырастает до пятнадцати метров. Встревоженные появлением нового монстра, военные сразу берутся за дело: Сюзан отлавливают и увозят на секретную правительственную базу. Там её переименовывают в Гигантику и запирают вместе с другими монстрами: гениальным, но насекомоголовым доктором наук Тараканом; брутальным рыбочеловеком по кличке Недостающее Звено; желеподобным и неубиваемым Б.О.Бом и стометровым Насекомозавром. Правда, их тюремное заключение длится недолго: на Землю нападает инопланетный робот, и отчаявшийся Президент, поддавшись уговорам генерала Воякера, отправляет разношерстную команду монстров на спасение планеты от неминуемой гибели.
Полная версия анимационной комедии от создателей таких фильмов, как "Мадагаскар", "Кунг-Фу Панда" и "Шрек" выйдет на широкие экраны 19 марта, на неделю раньше, чем в Америке, причем посмотреть ее можно будет как в обычном, так и в 3D формате.
Героев фильма озвучат любимцы российской публики: Виктор Логинов, Александр Ревва, Дмитрий Дюжев, Сергей Гармаш и Глюк'oza.
Одновременно с фильмом, выйдут книги, раскраски и кроссворды для детей, созданные по мультфильму.
Фильм понравится как детям, так и взрослым, ведь он не лишен юмора, а забавные герои вызовут положительные эмоции, которые усилится с помощью 3D очков.
В рамках мероприятия была проведена шоу-программа и конкурсы для зрителей, а так же порадовал приезд ростовой куклы "Боба", с которым все желающие могли сфотографироваться.