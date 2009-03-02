Тюмень за безопасность на дорогах!

Но все же главное целью акции была вовсе не демонстрация ретро-автомобилей. Цель проекта - сократить число погибших и пострадавших в ДТП, минимизировать повышенную опасность на дорогах и улучшить всю дорожно-транспортную инфраструктуру. Чем больше внимания мы обращаем на проблему, тем больше шансов на ее решение. Так это или нет, станет ясно по завершении проекта.