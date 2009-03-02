Тюмень за безопасность на дорогах!

В последний день зимы на площади перед зданием Тюменской областной думы взмыл аэростат, ознаменовавший начало проекта «Безопасные дороги» в нашей области. Перед горожанами выступили депутаты Тюменской областной думы, сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, представители Ассоциации автомобильных школ, автостраховщики и лидеры мото-движения Тюмени, которые призвали совместными усилиями сделать наши дороги безопаснее, уменьшить число ДТП и свести печальную статистику «войны на дорогах» к минимуму. Откликнувшимся автомобилистам тут же предлагали заполнить анкету и приклеить на свой автомобиль стикер «Я - за безопасные дороги».
Для «безлошадных» гостей мероприятия организаторы, которыми выступили Тюменское региональное отделение Партии «Единая Россия», Тюменская областная Дума, Ассоциация автомобильных школ Тюменской области, Институт транспорта ТГНГУ, подготовили концертную программу и небольшую выставку техники. Помимо воздушного шара тюменцы могли увидеть гоночные автомобили «Волга», пообщаться с мотокроссменами и запросто почувствовать себя в роли президента СССР, посидев в легендарном лимузине ЗиЛ 41047 или же за баранкой заслуженного ветерана ГАЗ-67.
Но все же главное целью акции была вовсе не демонстрация ретро-автомобилей. Цель проекта - сократить число погибших и пострадавших в ДТП, минимизировать повышенную опасность на дорогах и улучшить всю дорожно-транспортную инфраструктуру. Чем больше внимания мы обращаем на проблему, тем больше шансов на ее решение. Так это или нет, станет ясно по завершении проекта.