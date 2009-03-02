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Тобольск раскроет «Тайны Панина бугра»

2 марта 2009, 15:54
«Тайны Панина бугра» - таково название одного из лучших на сегодняшний день туристских семейных маршрутов, разработанных специалистами станции юных туристов Тобольска.
Сюжет
Туризм

С презентацией этого заслуживающего внимания проекта познакомились представители координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма.

Этот комбинированный туристский маршрут рассчитан на семейный отдых, знакомит с памятником природы регионального значения «Панин бугор», включает в себя познавательную экскурсию по нижнему посаду древнего города «Нам досталось в наследство», интерактивную игру «Поиск клада», викторину, чаепитие у костра, песни под гитару. Невысока и стоимость экскурсии - 350 рублей с одного экскурсанта.

#Новости#Туризм#Ксения#Экономика
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