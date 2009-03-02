Тобольск раскроет «Тайны Панина бугра»

Этот комбинированный туристский маршрут рассчитан на семейный отдых, знакомит с памятником природы регионального значения «Панин бугор», включает в себя познавательную экскурсию по нижнему посаду древнего города «Нам досталось в наследство», интерактивную игру «Поиск клада», викторину, чаепитие у костра, песни под гитару. Невысока и стоимость экскурсии - 350 рублей с одного экскурсанта.