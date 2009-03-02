Рыба в Тюмени должна подешеветь

Об этом рассказал директор департамента АПК Владимир Ковин в рамках пресс-конференции, посвященной вопросам развития рыболовной отрасли.
По его прогнозам, рыбная продукция может занимать ведущее место в деле обеспечения продовольственной безопасности региона. В 2009 году на поддержку материально-технической базы рыболовства из бюджета области было выделено 50 млн. рублей. Эти средства должны пойти на развитие озерного рыболовства, внедрение инновационных технологий и компенсацию части затрат частным предпринимателям в данной отрасли.
Объем добычи и выращивания рыбы на юге Тюменской области в 2008 году превысил 3 000 т, из которых пока только около 500 т приходится на объекты рыболовства. В годы интенсивного развития рыбоводства и рыболовства уловы были почти в два раза больше, причем наука утверждает, что это тоже не предел.
По словам Владимира Ковина, рыба, выловленная в нашем крае, по вкусовым качествам превосходит заграничную. Однако распространению «отечественного производителя» мешает низкий уровень развития перерабатывающей промышленности. Кроме того, сегодня действуют «дикие» схемы ,когда посредники и торговцы имеют почти стопроцентную прибыль. Г-н Ковин высказался за введение «формулы счастья», когда доля производителя в стоимости товара составляет 50-60 %. Введение такой схемы ценообразования поможет в будущем снизить конечные цены для потребителей.