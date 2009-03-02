Рыба в Тюмени должна подешеветь

Объем добычи и выращивания рыбы на юге Тюменской области в 2008 году превысил 3 000 т, из которых пока только около 500 т приходится на объекты рыболовства. В годы интенсивного развития рыбоводства и рыболовства уловы были почти в два раза больше, причем наука утверждает, что это тоже не предел.