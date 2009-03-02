Российские студенты заняли второе место на Всемирной зимней Универсиаде

"В будущем очень хотелось бы иметь в каждой федерации тренера, который отвечал бы именно за студенческий спорт, - заявил лава РССС. - Ведь Универсиада для многих спортсменов - первый шаг в международное будущее. Не за горами у них и Олимпийские игры. Так что, считаю, нам необходимо уделять студенческому спорту более пристальное внимание".