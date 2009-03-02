Российские студенты заняли второе место на Всемирной зимней Универсиаде

Для нашей команды это выступление стало самым успешным в новейшей истории. Российские студенты выиграли 18 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых наград, лишь по количеству вторых мест уступили команде Китая (18-18-12). При этом по общему числу медалей россиянам не было равных. Третье место заняли спортсмены Кореи (12-7-9).
"Это без всяких оговорок - победа, - заявил руководитель российской делегации на Универсиаде в Харбине, президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Олег Матыцин. - Мы проделали огромную подготовительную работу с федерациями и Министерством спорта. Атлеты, в свою очередь, в непростых климатических условиях показали свой класс. Это наш общий с ними триумф".
При этом Матыцин отметил, что из-за насыщенного календаря России не удалось поставить под свои знамена всех сильнейших студентов, в то время как хозяева игр привлекли лучших. Несмотря на это, россиянам удалось создать конкуренцию сборным Китая и Кореи на протяжении всех десяти соревновательных дней.
"В будущем очень хотелось бы иметь в каждой федерации тренера, который отвечал бы именно за студенческий спорт, - заявил лава РССС. - Ведь Универсиада для многих спортсменов - первый шаг в международное будущее. Не за горами у них и Олимпийские игры. Так что, считаю, нам необходимо уделять студенческому спорту более пристальное внимание".