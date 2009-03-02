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Премия Солженицына посмертно присуждена Виктору Астафьеву

2 марта 2009, 13:34
Литературная премия Александра Солженицына за 2009 год была посмертно присуждена Виктору Астафьеву, говорится в официальном сообщении жюри.

Как отмечается в решении жюри, премия вручается "писателю мирового масштаба, бесстрашному солдату литературы, искавшему свет и добро в изувеченных судьбах природы и человека".

Виктор Астафьев, писатель-фронтовик, неоднократно удостаивался государственной премии СССР, в частности, за книги "Царь-рыба" и "Зрячий посох". Широкую известность ему принесла его главная книга о войне "Прокляты и убиты". Астафьев скончался в 2001 году.

В предыдущие годы лауреатами премии Солженицына становились Борис Екимов, Сергей Бочаров, Андрей Зализняк, Владимир Топоров, Валентин Распутин, Алексей Варламов, Игорь Золотусский, Ольга Седакова, Юрий Кублановский, Владимир Бортко.

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