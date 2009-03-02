Премия Солженицына посмертно присуждена Виктору Астафьеву

Виктор Астафьев, писатель-фронтовик, неоднократно удостаивался государственной премии СССР, в частности, за книги "Царь-рыба" и "Зрячий посох". Широкую известность ему принесла его главная книга о войне "Прокляты и убиты". Астафьев скончался в 2001 году.