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Последний фильм о Гарри Поттере выйдет на экраны в 2011 году

2 марта 2009, 09:11
Кинокомпания Warner Brothers назначила официальные даты премьер своих самых ожидаемых проектов на ближайшие годы.

Так, на первом месте находится самый долгожданный фильм года – финальная часть поттерианы - "Гарри Поттер и дары смерти - 2", которая поступит в прокат 15 июля 2011 года, передает Reuters.

Как оказалось, фильм о приключениях Гарри Поттера составит конкуренцию картине "Мстители", в которой компания Marvel намерена объединить самых своих известных супергероев.

Более того, Warner Brothers также официально назвала даты выхода в свет еще двух экранизаций серий популярных комиксов - о стрелке с Дикого Запада Джоне Хексе и борце с галактической преступностью Зеленом Фонаре. Обе картины появятся в прокате в 2010 году.

Съемки заключительной серии саги о юном волшебнике "Гарри Поттер и Дары Смерти" уже начались. Голливудские кинематографисты решили поделить фильм на две части. Первая появится на экранах кинотеатров в ноябре 2010 года.

В этом году поклонники поттерианы смогут посмотреть предыдущий фильм - "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Его премьера была назначена на 21 ноября 2008 года, но потом ее перенесли на 17 июля этого года.

#Новости#Кино#Таня#Культура
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