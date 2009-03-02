Последний фильм о Гарри Поттере выйдет на экраны в 2011 году

Так, на первом месте находится самый долгожданный фильм года – финальная часть поттерианы - "Гарри Поттер и дары смерти - 2", которая поступит в прокат 15 июля 2011 года, передает Reuters.
Как оказалось, фильм о приключениях Гарри Поттера составит конкуренцию картине "Мстители", в которой компания Marvel намерена объединить самых своих известных супергероев.
Более того, Warner Brothers также официально назвала даты выхода в свет еще двух экранизаций серий популярных комиксов - о стрелке с Дикого Запада Джоне Хексе и борце с галактической преступностью Зеленом Фонаре. Обе картины появятся в прокате в 2010 году.
Съемки заключительной серии саги о юном волшебнике "Гарри Поттер и Дары Смерти" уже начались. Голливудские кинематографисты решили поделить фильм на две части. Первая появится на экранах кинотеатров в ноябре 2010 года.
В этом году поклонники поттерианы смогут посмотреть предыдущий фильм - "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Его премьера была назначена на 21 ноября 2008 года, но потом ее перенесли на 17 июля этого года.