nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

По Тюмени порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 64 %

2 марта 2009, 10:51
По Тюмени порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 63,7 %, зарегистрировано 7365 случаев ОРВИ и гриппа, среди детей до 14 лет - 4390 случаев (59,6 %).
Сюжет
Тюмень

По Тюмени порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 63,7 %, зарегистрировано 7365 случаев ОРВИ и гриппа, среди детей до 14 лет - 4390 случаев (59,6 %), сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.

В связи с обострившейся эпидемической ситуацией по заболеваемости ОРВИ и гриппом в лечебно-профилактических учреждениях г. Тюмени с 16.02.09 г. введены карантинные мероприятия (масочный режим, усиление текущей дезинфекции); приостановлено обучение в образовательных школах области, в детских дошкольных учреждениях усилен «утренний фильтр» - осмотр каждого ребенка медицинским работником детского садика утром; рекомендовано ограничение культурно-массовых мероприятий.

#Новости#Грипп#Тюмень#Здоровье#Медицина#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25