По Тюмени порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 64 %

В связи с обострившейся эпидемической ситуацией по заболеваемости ОРВИ и гриппом в лечебно-профилактических учреждениях г. Тюмени с 16.02.09 г. введены карантинные мероприятия (масочный режим, усиление текущей дезинфекции); приостановлено обучение в образовательных школах области, в детских дошкольных учреждениях усилен «утренний фильтр» - осмотр каждого ребенка медицинским работником детского садика утром; рекомендовано ограничение культурно-массовых мероприятий.