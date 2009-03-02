Медведев поздравил с днем рождения Михаила Горбачева

Текст поздравительной телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.
По словам Медведева, экс-лидер СССР "принадлежит к числу государственных деятелей, оказавших влияние на ход мировой истории".
"С Вашим именем связаны серьезные перемены в жизни нашего государства и переход к политике открытости в сфере международных отношений, - говорится в телеграмме. - Отрадно, что и сегодня Вы активно участвуете в общественной жизни страны, способствуете реализации многих значимых социальных инициатив, в том числе международного уровня".
В своем поздравлении Медведев также выразил уверенность, что "авторитет и уникальный политический опыт" Горбачева "будет и впредь служить интересам России и ее граждан".
Напомним, буквально в минувшем месяце Михаил Горбачев раскритиковал курс официальной партии Кремля - "Единой России". На встрече со студентами одного из московских университетов он заявил, что ЕР - это "ухудшенный вариант КПСС". Горбачев также отметил, что в России нет ни одной полноценной демократической партии. Однако в отношении президента Медведева и премьера Владимира Путина экс-лидер Союза высказался весьма лояльно.