Медведев поздравил с днем рождения Михаила Горбачева

Напомним, буквально в минувшем месяце Михаил Горбачев раскритиковал курс официальной партии Кремля - "Единой России". На встрече со студентами одного из московских университетов он заявил, что ЕР - это "ухудшенный вариант КПСС". Горбачев также отметил, что в России нет ни одной полноценной демократической партии. Однако в отношении президента Медведева и премьера Владимира Путина экс-лидер Союза высказался весьма лояльно.