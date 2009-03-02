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Консул ФРГ пообещала вернуться в ТюмГУ

2 марта 2009, 11:54
26 февраля в Региональном институте международного сотрудничества ТюмГУ состоялся прием Генерального Консула ФРГ в Екатеринбурге, прибывшей с официальным визитом в ТюмГУ для встречи с руководством университета.

26 февраля в Региональном институте международного сотрудничества ТюмГУ состоялся прием Генерального Консула ФРГ в Екатеринбурге доктора Ренаты Шимкорайт, прибывшей с официальным визитом в ТюмГУ для встречи с руководством университета, представителями структурных подразделений университета, членами координационного совета и участниками немецких проектов.

Как сообщается на официальном сайте вуза, в ходе встречи были обсуждены достижения и перспективы ТюмГУ в плане сотрудничества с немецкими университетами. Генеральный Консул рассказала о деятельности Генерального Консульства ФРГ в Екатеринбурге и осталась очень довольна своим визитом, пообещав, что снова посетит ТюмГУ на более длительный срок, либо для чтения лекций для студентов и аспирантов университета, либо участия в научно-практических конференциях.

#Новости#ТюмГУ#Таня#Общество
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