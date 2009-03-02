Консул ФРГ пообещала вернуться в ТюмГУ

Как сообщается на официальном сайте вуза, в ходе встречи были обсуждены достижения и перспективы ТюмГУ в плане сотрудничества с немецкими университетами. Генеральный Консул рассказала о деятельности Генерального Консульства ФРГ в Екатеринбурге и осталась очень довольна своим визитом, пообещав, что снова посетит ТюмГУ на более длительный срок, либо для чтения лекций для студентов и аспирантов университета, либо участия в научно-практических конференциях.