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Грамотно провести операции с недвижимостью тюменцам помогут профессионалы

2 марта 2009, 10:21
Современные кодексы законов меняются каждый день. Безусловно, свои права надо знать, но далеко не каждый способен разобраться в кипах бесконечных поправок к законам самостоятельно. А как быть, если вам предстоит заключение важной сделки?
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Тюмень

Многопрофильная компания ООО «Сибирь-риэлти» предлагает свою помощь.

Компания с десятилетним стажем работы имеет большой опыт в юридической и риэлторской деятельности, а также длительные взаимосвязи с предприятиями Строительного комплекса, Регистрационной палатой, БТИ, Межведомственными комиссиями, Департаментом имущественных отношений и другими.

Если вам необходимо:

- Оформить право на землю, землеустройство и кадастр

- Приватизировать квартиру, земельный участок,

- Узаконить перепланировку,

- Ввести в эксплуатацию самовольные постройки, реконструировать дома, здания, строения сооружений и имущественных комплексов,

- Перевести здание из жилого в нежилое,

- Собрать документы для заключения договоров социального найма, добиться признания права пользования решением суда,

- Оформить соглашение о реальном разделе и прекращение долевой собственности, перераспределении долевой собственности,

- а также в краткие сроки оформить права на любые объекты недвижимости.«Сибирь-риэлти» к вашим услугам!

«Сибирь-риэлти» находится по адресу: г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 44, к.2. Режим работы: пн – пт, с: 9-30 до 18-00.

Подробную информацию можно получить на сайте http://www.sibirrielti.ru/, по телефонам (3452) 46-77-14, 45-18-75, 70-73-50, 8-906-825-92-75, факс: (3452) 46-77-14. E-mail: [email protected]

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