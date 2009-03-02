Грамотно провести операции с недвижимостью тюменцам помогут профессионалы

Современные кодексы законов меняются каждый день. Безусловно, свои права надо знать, но далеко не каждый способен разобраться в кипах бесконечных поправок к законам самостоятельно. А как быть, если вам предстоит заключение важной сделки?

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