Грамотно провести операции с недвижимостью тюменцам помогут профессионалы

Многопрофильная компания ООО «Сибирь-риэлти» предлагает свою помощь.
Компания с десятилетним стажем работы имеет большой опыт в юридической и риэлторской деятельности, а также длительные взаимосвязи с предприятиями Строительного комплекса, Регистрационной палатой, БТИ, Межведомственными комиссиями, Департаментом имущественных отношений и другими.
Если вам необходимо:
- Оформить право на землю, землеустройство и кадастр
- Приватизировать квартиру, земельный участок,
- Узаконить перепланировку,
- Ввести в эксплуатацию самовольные постройки, реконструировать дома, здания, строения сооружений и имущественных комплексов,
- Перевести здание из жилого в нежилое,
- Собрать документы для заключения договоров социального найма, добиться признания права пользования решением суда,
- Оформить соглашение о реальном разделе и прекращение долевой собственности, перераспределении долевой собственности,
- а также в краткие сроки оформить права на любые объекты недвижимости.«Сибирь-риэлти» к вашим услугам!
«Сибирь-риэлти» находится по адресу: г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 44, к.2. Режим работы: пн – пт, с: 9-30 до 18-00.
Подробную информацию можно получить на сайте http://www.sibirrielti.ru/, по телефонам (3452) 46-77-14, 45-18-75, 70-73-50, 8-906-825-92-75, факс: (3452) 46-77-14. E-mail: [email protected]