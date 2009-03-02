"ГАЗ" прекратит производство седанов Volga Siber с 2010 года

Напомним, что сборка автомобилей GAZ Volga Siber, представляющих собой модифицированную версию седанов Chrysler Sebring предыдущего поколения, оборудование и лицензию на выпуск которого "Группа ГАЗ" приобрела у компании Chrysler в 2006 году, была начата летом прошлого года. Однако то, что выпуск таких машин нерентабелен, стало ясно уже к осени. По словам председателя правления группы Сергея Занозина, для того, чтобы производство Siber было безубыточным компании необходимо собирать около 100 тысяч таких машин в год, а в 2008-м их было выпущено лишь несколько тысяч.