"ГАЗ" прекратит производство седанов Volga Siber с 2010 года

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении издания презентацию компании для держателей ее облигаций, где раскрывается текущее финансовое положение автопроизводителя и планы по борьбе с последствиями кризиса.
Напомним, что сборка автомобилей GAZ Volga Siber, представляющих собой модифицированную версию седанов Chrysler Sebring предыдущего поколения, оборудование и лицензию на выпуск которого "Группа ГАЗ" приобрела у компании Chrysler в 2006 году, была начата летом прошлого года. Однако то, что выпуск таких машин нерентабелен, стало ясно уже к осени. По словам председателя правления группы Сергея Занозина, для того, чтобы производство Siber было безубыточным компании необходимо собирать около 100 тысяч таких машин в год, а в 2008-м их было выпущено лишь несколько тысяч.
Как отмечает "Коммерсант", "Группа ГАЗ" также планировала дозагрузить конвейер по производству модели Siber контрактной сборкой иномарок. Предполагалось, что это поможет сделать выпуск седанов рентабельным, однако переговоры с возможными партнерами - GM и Chrysler - завершились неудачей. Помимо этого, автопроизводитель был намерен разработать новую доступную машину, которая составила бы конкуренцию Renault Logan, но этот проект также не получил развития.
По данным издания, в настоящее время контрольный пакет "ГАЗа" находится в залоге у одного из банков, а долг компании превышает 40 миллиардов рублей. Группа прогнозирует, что текущий год автопроизводитель завершит с убытком в размере 16,7 миллиарда рублей.