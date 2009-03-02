Федерация автовладельцев России отменила акцию против пошлин

Как сообщил глава московского отделения ФАР Сергей Канаев, различные политические партии и движения используют акции автомобилистов, преследуя собственные цели накануне региональных выборов.
"От таких радикальных организаций, как ДПНИ и НБП, поступали предложения выделить на акцию своих представителей для обеспечения массовости. Мы, естественно, отказались от их участия, поскольку представляем, чем это может закончиться", - рассказал Канаев.
По словам главы московского отделения ФАР, следующая акция федерации автовладельцев России, скорее всего, состоится в апреле.
Таможенные пошлины на иномарки были повышены с 12 января 2009 года. Ввоз автомобилей подорожал на 20-80 процентов в зависимости от объема двигателя и возраста машины. Такое решение вызвало массовые акции протеста по всей России, особенно в Приморье.