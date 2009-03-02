Федерация автовладельцев России отменила акцию против пошлин

Таможенные пошлины на иномарки были повышены с 12 января 2009 года. Ввоз автомобилей подорожал на 20-80 процентов в зависимости от объема двигателя и возраста машины. Такое решение вызвало массовые акции протеста по всей России, особенно в Приморье.