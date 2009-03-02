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Федерация автовладельцев России отменила акцию против пошлин

2 марта 2009, 09:55
Федерация автовладельцев России (ФАР) отказалась от проведения акции против повышения пошлин на иномарки 1 марта.

Как сообщил глава московского отделения ФАР Сергей Канаев, различные политические партии и движения используют акции автомобилистов, преследуя собственные цели накануне региональных выборов.

"От таких радикальных организаций, как ДПНИ и НБП, поступали предложения выделить на акцию своих представителей для обеспечения массовости. Мы, естественно, отказались от их участия, поскольку представляем, чем это может закончиться", - рассказал Канаев.

По словам главы московского отделения ФАР, следующая акция федерации автовладельцев России, скорее всего, состоится в апреле.

Таможенные пошлины на иномарки были повышены с 12 января 2009 года. Ввоз автомобилей подорожал на 20-80 процентов в зависимости от объема двигателя и возраста машины. Такое решение вызвало массовые акции протеста по всей России, особенно в Приморье.

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