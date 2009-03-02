Допинг назвали "системной проблемой" российского спорта

Бессеберг напомнил, что в последние годы в России были дисквалифицированы целые группы атлетов не только в биатлоне, но и в других видах спорта.
Президент IBU сделал свое заявление, отвечая на вопрос о российских биатлонистах Екатерине Юрьевой, Альбине Ахатовой и Дмитрии Ярошенко, попавшихся на употреблении эритропоэтина (ЕРО). Бессеберг напомнил о случаях применения допинга группами российских легкоатлетов и гребцов, отметив, что "выводы из этого не делаются вовсе".
Бессеберг добавил, что во время Олимпиады 2006 года в Турине в употреблении запрещенного препарата карфедона была уличена биатлонистка Ольга Пылева (в настоящее время - Медведцева), а спустя полгода это же вещество было обнаружено в организме еще одной биатлонистки Натальи Бурдыги.
Что касается Юрьевой, Ахатовой и Ярошенко, то, по словам Бессеберга, срок их дисквалификации во многом будет зависеть от позиции Союза биатлонистов России (СБР) и самих спортсменов. Президент IBU подчеркнул, что наказание может быть смягчено, если биатлонисты окажут помощь " в выявлении источника поступления допинга".