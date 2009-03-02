Допинг назвали "системной проблемой" российского спорта

Бессеберг добавил, что во время Олимпиады 2006 года в Турине в употреблении запрещенного препарата карфедона была уличена биатлонистка Ольга Пылева (в настоящее время - Медведцева), а спустя полгода это же вещество было обнаружено в организме еще одной биатлонистки Натальи Бурдыги.