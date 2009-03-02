Домашние питомцы Медведева поучаствовали в выставке собак

В мероприятии поучаствовали собаки российского президента Дмитрия Медведева, сообщает радио "Свобода".
Сам глава государства, вопреки ожиданиям организаторов, "поболеть" за собак не приехал. Однако его любимцы все равно взяли ценные призы.
Всего у Медведевых четыре собаки, сообщила радиостанции пресс-секретарь выставки Юлия Кривич: "Это пара английских сеттеров (брат и сестра – Дэниэл и Джоли), золотистый ретривер Альду и среднеазиатская овчарка. Последняя в выставке не участвовала".
В ходе двухдневной выставки собаки соревновались не только в красоте и породистости, но и в эстафете с мячом, ловле летающей тарелки, преодолении препятствий.
Традиционно по правилам выставки сравнивают и выбирают лучшего представителя породы, рассказала пресс-секретарь.
Сеттеры Медведева по очереди занимали первое и второе места среди юниоров.
"Джоли заняла первое место среди девочек, так скажем, а Дэниэл - первое место среди мальчиков в юниорах", - рассказала журналистам Кривич. - При этом Дэниэл обыграл свою сестру - стал первым в породе английский сеттер".
Ретривер Альду среди юниоров своей породы стал вторым.