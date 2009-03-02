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Домашние питомцы Медведева поучаствовали в выставке собак

2 марта 2009, 19:48
На минувших выходных в Москве состоялась выставка собак "Евразия-2009”. На этот раз она вышла на высокий политический уровень.

В мероприятии поучаствовали собаки российского президента Дмитрия Медведева, сообщает радио "Свобода".

Сам глава государства, вопреки ожиданиям организаторов, "поболеть" за собак не приехал. Однако его любимцы все равно взяли ценные призы.

Всего у Медведевых четыре собаки, сообщила радиостанции пресс-секретарь выставки Юлия Кривич: "Это пара английских сеттеров (брат и сестра – Дэниэл и Джоли), золотистый ретривер Альду и среднеазиатская овчарка. Последняя в выставке не участвовала".

В ходе двухдневной выставки собаки соревновались не только в красоте и породистости, но и в эстафете с мячом, ловле летающей тарелки, преодолении препятствий.

Традиционно по правилам выставки сравнивают и выбирают лучшего представителя породы, рассказала пресс-секретарь.

Сеттеры Медведева по очереди занимали первое и второе места среди юниоров.

"Джоли заняла первое место среди девочек, так скажем, а Дэниэл - первое место среди мальчиков в юниорах", - рассказала журналистам Кривич. - При этом Дэниэл обыграл свою сестру - стал первым в породе английский сеттер".

Ретривер Альду среди юниоров своей породы стал вторым.

#Новости#Медведев#Животные#Таня#Общество
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