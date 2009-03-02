Домашние питомцы Медведева поучаствовали в выставке собак

Всего у Медведевых четыре собаки, сообщила радиостанции пресс-секретарь выставки Юлия Кривич: "Это пара английских сеттеров (брат и сестра – Дэниэл и Джоли), золотистый ретривер Альду и среднеазиатская овчарка. Последняя в выставке не участвовала".