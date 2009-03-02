Дмитрий Ряхин подарил тюменцам романтический вечер

Романс, как и любое музыкальное произведение, каждый слышит и понимает по-своему. И порой бывает неуютно, когда исполнитель слишком своевольно трактует авторский замысел, своей аранжировкой доводя произведение до неузнаваемости. И какое же наслаждение получаешь, слушая музыку, идущую словно из собственного сердца. Невозможно ошибиться: именно так чувствовал автор, именно этот смысл он вкладывал в каждое слово, в каждый звук. Вот такие ощущения, кажется, испытали все, кто пришел на сольный концерт Дмитрия Ряхина «Моя душа – романс».