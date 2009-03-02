Дмитрий Ряхин подарил тюменцам романтический вечер

Как отметить первый день весны? У тюменцев был богатый выбор. Кто-то предпочел встретить его на свежем воздухе – благо, в этот день праздновали Масленницу и День здоровья. Для любителей авторской песни в воскресенье состоялся гала-концерт «Зимнего Грушинского в Тюмени» в Доме искусств «Пионер». Непростой выбор стоял перед поклонниками классической музыки: филармония предложила сразу две интересные встречи: в органном зале с баянистом-виртуозом Айдаром Гайнуллиным и в большом концертном – с исполнителем романсов Дмитрием Ряхиным.
С лирическим тенором Дмитрием Ряхиным поклонники русского романса мечтали встретиться давно – кто однажды побывал на его концерте, или слушал записи в его исполнении, вряд ли упустит возможность снова окунуться в атмосферу завораживающего пения.
Романс, как и любое музыкальное произведение, каждый слышит и понимает по-своему. И порой бывает неуютно, когда исполнитель слишком своевольно трактует авторский замысел, своей аранжировкой доводя произведение до неузнаваемости. И какое же наслаждение получаешь, слушая музыку, идущую словно из собственного сердца. Невозможно ошибиться: именно так чувствовал автор, именно этот смысл он вкладывал в каждое слово, в каждый звук. Вот такие ощущения, кажется, испытали все, кто пришел на сольный концерт Дмитрия Ряхина «Моя душа – романс».
Название точно соответствует впечатлению, которое производит артист. Кажется, что он и есть романс, он так живет, так чувствует, поет… «Как будто оказалась в начале прошлого века, так отчетливо представила образы людей, улиц, даже его настроение и ритм», - делилась впечатлениями юная девушка.
У некоторых исполнителей уходит время, чтобы «распеться». Голос Ряхина безукоризненно звучит с первой октавы. И завораживает, и не отпускает, даже когда рояль издает последний аккорд. Дмитрию виртуозно аккомпанировал профессор московской консерватории Алексей Буковников.
В исполнении артиста прозвучали более тридцати романсов. Как популярные «Мой костер в тумане светит», «На заре ты ее не буди», «Ваши пальцы пахнут ладаном», так и менее известные «Сколько вычурных поз», «Про любовь никому не рассказывай», «Часто слезы роняю»…
По просьбе зрителей он спел на бис еще несколько знаменитых произведений – «Хризантемы», «Ехали цыгане», «В бананово-лимонном Сингапуре».
Зал просил еще, но Дмитрий, улыбнувшись, напомнил слова Вертинского: «Они думают, что концерт будет длиться вечно…» Артист забрал цветы, подаренные поклонниками, и удалился со сцены. А концерт продолжается… Его голос, романсы остались в Тюмени. Теперь они навсегда вплелись в весенний воздух, и доносятся сквозь шум городских улиц – нужно только прислушаться!