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Батурина признана самой влиятельной деловой женщиной России

2 марта 2009, 09:48
Журнал "Финанс" составил в преддверии Международного женского дня первый в России рейтинг 50 самых влиятельных деловых женщин страны.

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", возглавила список Елена Батурина, глава компании "Интеко" и супруга мэра Москвы Юрия Лужкова, занимающая 45-е место в рейтинге российских миллиардеров 2009 года.

Второй оказалась Ольга Белявцева, бывший акционер компании "Лебедянский". В тройку лидеров также попала Наталья Филева, являющаяся генеральным директором и основным акционером S7 Group.

Замыкает рейтинг глава российского представительства и член совета директоров СТС Ирина Гофман. Как добавляет "Эхо Москвы", в список не попала бывшая супруга Романа Абрамовича Ирина Маландина.

Полностью рейтинг 50 самых влиятельных деловых женщин России будет опубликован в номере журнала "Финанс", который выйдет в понедельник, 2 марта.

#Новости#Экономика#Россия#Ксения
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