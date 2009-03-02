Батурина признана самой влиятельной деловой женщиной России

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", возглавила список Елена Батурина, глава компании "Интеко" и супруга мэра Москвы Юрия Лужкова, занимающая 45-е место в рейтинге российских миллиардеров 2009 года.
Второй оказалась Ольга Белявцева, бывший акционер компании "Лебедянский". В тройку лидеров также попала Наталья Филева, являющаяся генеральным директором и основным акционером S7 Group.
Замыкает рейтинг глава российского представительства и член совета директоров СТС Ирина Гофман. Как добавляет "Эхо Москвы", в список не попала бывшая супруга Романа Абрамовича Ирина Маландина.
Полностью рейтинг 50 самых влиятельных деловых женщин России будет опубликован в номере журнала "Финанс", который выйдет в понедельник, 2 марта.