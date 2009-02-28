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В Париже объявлены лауреаты премии "Сезар"

28 февраля 2009, 16:59
Вечером в пятницу в Париже прошла церемония вручения наград кинематографической премии "Сезар". Об этом сообщает Agence France-Presse.

Лучшим фильмом была признана картина режиссера Мартина Прово "Серафин" (Seraphine). В общей сложности лента удостоилась семи премий "Сезар": в номинациях "лучшая актриса" ( бельгийка Иоланда Моро), "лучший сценарий", "лучшая операторская работа", "лучший саундтрек", а также за лучшие декорации и костюмы актеров.

В номинации "лучший актер" победил Венсан Кассель, сыгравший главную роль в картине Жана-Франсуа Рише "Враг народа номер один" ("Public Enemy Number One"). Режиссер картины Рише, в свою очередь, был удостоен звания "лучшего режиссера".

Лучшим иностранным фильмом была признана картина "Вальс с Баширом" Ари Фолмана, также номинировавшаяся ранее на премию "Оскар". Американскому актеру Дастину Хоффману была вручена специальная премия Французской академии кинематографических искусств - за вклад в кинематограф.

Национальная кинопремия Франции "Сезар" вручается с 1975 года. Церемония вручения премий прошла 27 февраля в театре Шатле в Париже.

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