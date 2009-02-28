В Париже объявлены лауреаты премии "Сезар"

Лучшим фильмом была признана картина режиссера Мартина Прово "Серафин" (Seraphine). В общей сложности лента удостоилась семи премий "Сезар": в номинациях "лучшая актриса" ( бельгийка Иоланда Моро), "лучший сценарий", "лучшая операторская работа", "лучший саундтрек", а также за лучшие декорации и костюмы актеров.