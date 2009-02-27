Юные дарования Тюмени предпочитают фортепиано и гитару

Начальник управления Юрий Бедель отметил, что сегодня игре на балалайке обучаются всего пять детей, на домре - 59, баяне – 42, на всех разновидностях духовых и ударных инструментов – 92 человека. Как показывает практика, традиционные музыкальные инструменты вытесняет массовая культура – в основном эстрадное пение. Остаются модными такие специальности, как фортепиано, гитара, дизайн и другие. Сохранение и увеличение обучающихся на традиционных и народных инструментах, считают в управлении по культуре, немаловажная задача на 2009 год решение которой в большей степени зависит от самих школ, от их политики в реализации набора и построения обучения.