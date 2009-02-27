Юные дарования Тюмени предпочитают фортепиано и гитару

Начальник управления Юрий Бедель отметил, что сегодня игре на балалайке обучаются всего пять детей, на домре - 59, баяне – 42, на всех разновидностях духовых и ударных инструментов – 92 человека. Как показывает практика, традиционные музыкальные инструменты вытесняет массовая культура – в основном эстрадное пение. Остаются модными такие специальности, как фортепиано, гитара, дизайн и другие. Сохранение и увеличение обучающихся на традиционных и народных инструментах, считают в управлении по культуре, немаловажная задача на 2009 год решение которой в большей степени зависит от самих школ, от их политики в реализации набора и построения обучения.
В Тюмени одна художественная школа и три школы искусств, в которых учатся 4 086 человек. Качественная успеваемость за 2008 год составила 70 %. Эффективность обучения в школах подтверждает и тот факт, что 18 % выпускников школ художественного образования поступают в средние и высшие профессиональные учебные заведения культуры и искусства. Тюменские школы дополнительного художественного образования являются основными поставщиками кадров для колледжа искусств, академии искусств и культуры и в целом для отрасли.
Оценить творческие достижения юных дарований помогают конкурсы. В минувшем году в них приняли участие 1185 учащихся, достойно представив Тюмень на ХI Международном фестивале детского и юношеского творчества «Золотые купола» в Тобольске, Х международном детском конкурсе-фестивале им. Г. Струве «Артековские зори», Международных конкурсах: «Арт-город», «Сияние звезд», «Сибирский сундучок», «Золотой Феникс» и многих других. Победителями выставок и конкурсов различных уровней стали 640 детей. Доля учащихся – победителей конкурсной системы от числа участников составила 54 %, что на 3 % превысило показатель 2007 года.
32 творческих коллектива, многочисленные ансамбли и солисты школ искусств приняли участие более чем в 300 концертах. Учащиеся художественных отделений школ искусств и художественной школы подготовили около 200 выставок. Наиболее ярким мероприятием можно назвать традиционный фестиваль детского творчества «Музыка, весна и дети», который проводился в 5-й раз.
Как сообщает пресс-служба главы администрации города, в 2008 году продолжился капитальный ремонт школы искусств «Гармония». Однако в ремонте нуждаются все школы, как и в обновлении специального оборудования и инструментов. Без музыкальных и художественных школ пока остаются такие районы города, как Московский тракт, Южный, 1-3 и 5-6 микрорайоны, микрорайоны «Югра», Восточный, Тюменский и район улицы Ватутина.