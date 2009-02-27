Выпуск самого дешевого автомобиля в мире начнется в марте

Напомним, что ранее выпуск автомобиля Nano компания Tata была намерена начать в октябре прошлого года на новом предприятии в городе Сингур. Однако затем автопроизводителю пришлось отказаться от завершения строительства этого завода, который был готов почти на 90 процентов, из-за многочисленных акций протеста, организованных бенгальской оппозиционной партией Тринамульский конгресс. Партия представляла местных фермеров, считавших, что они не получили должной компенсации за землю, переданную Tata под строительство завода.