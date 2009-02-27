nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Выпуск самого дешевого автомобиля в мире начнется в марте

27 февраля 2009, 18:23
Индийский автопроизводитель Tata Motors планирует в конце марта текущего года на своем предприятии в Мумбаи начать производство хэтчбека Nano, который на данный момент считается самым дешевым автомобилем в мире.

Напомним, что ранее выпуск автомобиля Nano компания Tata была намерена начать в октябре прошлого года на новом предприятии в городе Сингур. Однако затем автопроизводителю пришлось отказаться от завершения строительства этого завода, который был готов почти на 90 процентов, из-за многочисленных акций протеста, организованных бенгальской оппозиционной партией Тринамульский конгресс. Партия представляла местных фермеров, считавших, что они не получили должной компенсации за землю, переданную Tata под строительство завода.

В настоящее время индийская фирма уже выбрала новое место для возведения отдельного завода по выпуску Tata. Он будет располагаться в городе Сананд, штат Гуджарат, где для его строительства местными властями выделено 1100 акров земли. Ожидается, что мощность предприятия составит 250 тысяч автомобилей в год с возможностью увеличения объема выпуска до полумиллиона экземпляров Nano в год.

Отметим, что впервые хэтчбек Tata Nano был представлен в марте прошлого года на моторшоу в Женеве. В Индии заказы на этот автомобиль начнут принимать в середине апреля. Стоимость новинки на местном рынке составит около 100 тысяч рупий (чуть более двух тысяч долларов США).

#Новости#Автомобили#Tata#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25