В Тюмени выросли оптовые цены на бензин

По данным управления ФАС по г. Тюмени, оптовая цена на бензин АИ-80 от «ЛукойлУралНефти» за последние два месяца (с 28 декабря по 22 декабря) увеличилась на 24 %. На самый «ходовой» АИ-92 – на 21 %. Повысились цены и от других поставщиков: «Газпромнефть» подняла оптовую цену на 80-ый бензин на 23 % , а ЗАО «Никифор» – на 28 %. При этом закупочная цена у «ЛукойоУралНефти» на 80-ый выросла на 29 %, а на 92-й аж на 91%. «Газпромнефть» закупил в этом месяце АИ-80 на 52 % дороже, чем в декабре, а «Никифор» – на 29%. Случайно или нет, только АИ-95, который упоминал Игорь Артемьев, повышения не коснулись. Лишь «Никифор» рискнул сделать опт на 2 % дороже.