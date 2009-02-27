В Тюмени выросли оптовые цены на бензин

В начале февраля глава федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что цена на бензин АИ-95 не должна превышать 19 рублей за литр и пообещал наказать виновных в монопольном сговоре. Нефтяные компании отреагировали на это заявление своеобразно: подняли закупочные цены на бензин с нефтеперерабатывающих заводов на 30, а где-то и на 90 процентов. Соответственно, выросли оптовые цены на бензин.
По данным управления ФАС по г. Тюмени, оптовая цена на бензин АИ-80 от «ЛукойлУралНефти» за последние два месяца (с 28 декабря по 22 декабря) увеличилась на 24 %. На самый «ходовой» АИ-92 – на 21 %. Повысились цены и от других поставщиков: «Газпромнефть» подняла оптовую цену на 80-ый бензин на 23 % , а ЗАО «Никифор» – на 28 %. При этом закупочная цена у «ЛукойоУралНефти» на 80-ый выросла на 29 %, а на 92-й аж на 91%. «Газпромнефть» закупил в этом месяце АИ-80 на 52 % дороже, чем в декабре, а «Никифор» – на 29%. Случайно или нет, только АИ-95, который упоминал Игорь Артемьев, повышения не коснулись. Лишь «Никифор» рискнул сделать опт на 2 % дороже.
Повышение оптовых цен пока не отразилось на карманах автовладельцев. В Тюмени цены на бензин в феврале остались на уровне декабрьских. Можно было бы радоваться, если не знать, что в других регионах России, по данным Росстата, с 29 декабря 2008 г. по 26 января 2009 г. литр бензина стал дешевле в среднем на 3,1%.
По поручению главы ФАС, всеми территориальными органам ведется глубокая проверка розничного рынка топлива. В Тюмени, по словам начальника отдела контроля за монопольной деятельностью Игоря Веретенникова, эта работа ведется непрерывно.
– Мы не знаем почему нефтеперерабатывающие заводы повысили цену – на юге Тюменской области их нет, – сказал Игорь Валерьевич. – Но мы продолжаем следить за поведением цен, держим ситуацию под контролем, и в случае обнаружения нарушений законодательства, ФАС примет необходимые меры.
Удерживать розничные цены на уровне декабря, несмотря на значительный рост оптовых, пока удается. В первую очередь за счет запасов бензина, приобретенного по старым ценам, а также за счет высокой маржи между оптом и розницей.
Но впереди весенняя страда. В это время ежегодно отмечается сезонное повышение цен на ГСМ.
Существуют и другие причины, почему в России, одном из основных нефтегазовых регионов мира, цены на горючее выше, чем в большинстве стран. В условиях рыночной экономики спрос диктует предложение. Количество автовладельцев в нашей стране с каждым годом увеличивается, а мощности немногочисленных нефтеперерабатывающих заводов не успевают удовлетворять растущий спрос на бензин и дизельное топливо. Да и то, что они выпускают, давно не соответствует международным стандартам. Российские нефтяники вновь оттянули сроки перехода на бензин стандарта «Евро-3», потому что для этого требуется техническое перевооружение большинства заводов – а стоимость оборудования исчисляется миллиардами долларов. Нетрудно догадаться, что владельцы нефтяных вышек и заводов постараются окупить эти затраты за счет все тех же потребителей бензина. И сможет ли ФАС защитить наши кошельки?