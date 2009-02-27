В Тюмени оштрафован деревообрабатывающий комбинат

В этой связи прокуратурой округа против деревообрабатывающего комбината было возбуждено административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). По результатам рассмотрения дела управление Росприроднадзора по Тюменской области подвергло предприятие штрафу в сумме 100 тыс. рублей.