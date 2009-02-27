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В Тюмени оштрафован деревообрабатывающий комбинат

27 февраля 2009, 10:54
В Тюмени по требованию прокуратуры деревообрабатывающий комбинат оштрафован на 100 тысяч рублей за грубые нарушения природоохранного законодательства
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Тюмень

В Тюмени по требованию прокуратуры деревообрабатывающий комбинат оштрафован на 100 тысяч рублей за грубые нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает прокуратура области.

Прокуратурой Калининского округа Тюмени проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства в деревообрабатывающем комбинате «Красный Октябрь».

Установлено, что комбинат не исполняет надлежащим образом законодательство об охране окружающей природной среды. Отходы производства и потребления с территории предприятия вовремя не вывозятся, при хранении отработанных нефтепродуктов не соблюдаются требования экологической безопасности и т.д.

В этой связи прокуратурой округа против деревообрабатывающего комбината было возбуждено административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). По результатам рассмотрения дела управление Росприроднадзора по Тюменской области подвергло предприятие штрафу в сумме 100 тыс. рублей.

В настоящее время комбинат «Красный Октябрь» принял меры, направленные на устранение выявленных нарушений природоохранного законодательства.

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