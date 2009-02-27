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Тюменские пожарные постучатся в двери частных домов

27 февраля 2009, 12:05
До 30 мая тюменские пожарные проведут проверку частных жилых домов, расположенных на территории Калининского округа.
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Тюмень

Работа по проверке жилья идет полным ходом. При проведении обследований особое внимание уделяется состоянию электрохозяйства, а также устройству и эксплуатации печей. По данным статистики печи и короткое замыкание - основные причины пожаров и гибели людей на них, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Одной из основных задач сотрудников противопожарной службы является разъяснения жителям правил пожарной безопасности и правилам поведения в экстренной ситуации. Вручение памяток, личная беседа, напоминание телефонов экстренного вызова – пожарные стучат в каждую дверь.

Напоминаем, что звонить с городских телефонов нужно – 01, а для абонентов сотовой связи – 112. По всем вопросам, жалобам, сообщениям, касающимся пожарной безопасности, можно сообщить по «Телефону доверия» (3452) 590-549.

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