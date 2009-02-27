Тюменские пожарные постучатся в двери частных домов

Работа по проверке жилья идет полным ходом. При проведении обследований особое внимание уделяется состоянию электрохозяйства, а также устройству и эксплуатации печей. По данным статистики печи и короткое замыкание - основные причины пожаров и гибели людей на них, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.