Татьяна и Сергей Никитины споют на тюменской сцене

Их исполнительский дуэт - творческий союз единомышленников, людей, близких по духу, оказался весьма успешным и плодотворным. В исполнении дуэта Татьяны и Сергея Никитиных записано более полутора десятков пластинок и компакт-дисков как с песнями самого С. Никитина, так и других авторов. На вопрос, как он стал бардом, и вообще - с чего у него всё началось в песне, Сергей Никитин обычно отвечает: "Очень захотелось самому петь Булата Окуджаву" или "У меня всё пошло от гитары". Ему, девятикласснику, показали несколько аккордов на семиструнной гитаре с минорным строем. И вскоре Сергей уже исполнял песни Б. Окуджавы, А. Городницкого, Ю. Визбора для себя и для друзей-одноклассников. А сочинять начал тогда, когда стал студентом физфака МГУ, куда пошел учиться, несмотря на ярко выраженные музыкальные способности. Сегодня мы знаем Сергея Никитина как композитора-барда, работающего с высокой поэзией на глубочайшем уровне взаимодействия, взаимопроникновения двух стихий: музыки и слова.