Татьяна и Сергей Никитины споют на тюменской сцене

Их исполнительский дуэт - творческий союз единомышленников, людей, близких по духу, оказался весьма успешным и плодотворным. В исполнении дуэта Татьяны и Сергея Никитиных записано более полутора десятков пластинок и компакт-дисков как с песнями самого С. Никитина, так и других авторов. На вопрос, как он стал бардом, и вообще - с чего у него всё началось в песне, Сергей Никитин обычно отвечает: "Очень захотелось самому петь Булата Окуджаву" или "У меня всё пошло от гитары". Ему, девятикласснику, показали несколько аккордов на семиструнной гитаре с минорным строем. И вскоре Сергей уже исполнял песни Б. Окуджавы, А. Городницкого, Ю. Визбора для себя и для друзей-одноклассников. А сочинять начал тогда, когда стал студентом физфака МГУ, куда пошел учиться, несмотря на ярко выраженные музыкальные способности. Сегодня мы знаем Сергея Никитина как композитора-барда, работающего с высокой поэзией на глубочайшем уровне взаимодействия, взаимопроникновения двух стихий: музыки и слова.
В 1995 году Сергей Никитин был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств России, а в 1997 Татьяна и Сергей Никитины стали лауреатами Царскосельской художественной премии с замечательной формулировкой - "За многолетнюю преданность русской поэзии". Неотъемлемая черта Никитина-барда – умение, находясь на сцене, чутко слушать зал, "завести" публику, заставить ее петь вместе с собой.
Булат Окуджава: «Для меня очень вaжнo пoявлeниe Никитиныx в мире искусствa… Этo очeнь важно: нa эстрaду вышли интеллигенты. Никитины любят стиxи, знaют в них толк, и они хорошие музыканты... У Никитиныx есть вкус, истинная образованность, они действитeльнo могут опeрирoвaть всеми чудесами пoэзия u музыки. ... Их первейшая заслуга в том, чтo они - пропагандисты хорошей поэзии».
Эльдар Рязанов: «Сергей и Татьяна Никитины - люди с принципиальной творческой позицией. У них есть свои пристрастия в выборе поэзии».
Зиновий Гердт: «Ведь правда - всегда хочется, чтобы они пели подольше - так чисты и верны их вторы, контрапункты, чувство паузы, затихания, и драматизм и детская наивность. Потом, например, меня возвышает их культурность. А уж если говорить об основе Никитинских песен - о вкусе в поэзии - тут никакой комар, конечно, носу не подточит, … все закономерно и соединимо главным критерием - лирикой, высокой лирикой».
Татьяна Никитина: «Наше выступление - это своего рода театр двух людей. Стихи поются разные, но есть ощущение цельности всей атмосферы. В таком спектакле есть свое крещендо, свободный разговор со зрителями, свободный разговор между нами, какие-то незапланированные шутки, реплики. Нам важно не только, как нам хлопают, но и как молчат, слушают, потому что в тех стихах, которые мы поем, наши паузы и акценты несут огромную функцию…».
Сергей Никитин: «Всю свою, можно сказать, сознательную жизнь вместе с Татьяной я создаю некий роман "о времени и о себе", состоящий из отдельных мелких главок - песен, больших глав - циклов, роман с продолжением, роман неоконченный. В качестве основного материала используются стихи любимых поэтов… Другие средства - мелодия, гитарный аккомпанемент, интонация (человеческая, актерская), нюансы исполнения, двухголосие, контрапункты - используются для главного - донесения нашего АВТОРСКОГО понимания основной мысли, эмоционального состояния, внутреннего развития той или иной песни».