Студенты Нефтегаза увидят пострадавших в ДТП

Истории на последнем стенде будут без фотографий, там будут описаны типичные истории ДТП, после которых, у людей уже нельзя спросить будут ли они в следующий раз переходить дорогу в положенном месте. Здесь может быть ваша фотография, и это не запугивание а страшная статистика. За 2008 год в Тюмени произошло 1056 наездов на пешеходов, из них 104 с летальным исходом.