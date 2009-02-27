Студенты Нефтегаза увидят пострадавших в ДТП

12 историй людей пострадавших в ДТП наглядно расскажут зрителям к чему приводят халатность водителей и несоблюдение правил дорожного движения пешеходами. В холле университета будет установлена импровизированная башня, на которой будут размещены истории людей, пострадавших в ДТП, которые они рассказали молодогвардейцам специально для этого проекта.
«Реальные истории тюменцев вместе с фото должны сделать проблему безопасности на дорогах не обезличенной, далекой и чуждой, а самой что ни на есть настоящей. Это может случиться с каждым», отметил руководитель фотовыставки Артем Газизов
Истории на последнем стенде будут без фотографий, там будут описаны типичные истории ДТП, после которых, у людей уже нельзя спросить будут ли они в следующий раз переходить дорогу в положенном месте. Здесь может быть ваша фотография, и это не запугивание а страшная статистика. За 2008 год в Тюмени произошло 1056 наездов на пешеходов, из них 104 с летальным исходом.
На стендах будут прикреплены маленькие памятки в виде листа пергамента, посетители смогут взять их себе. В них будет указана статистика ДТП в Тюменской области и правила поведения на дороге для пешеходов и водителей.
Фотографии для выставки предоставил директор тюменской фотошколы Марат Губайдуллин, отмечает пресс-служба ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России".