"Симпсоны" установят рекорд среди американских телесериалов

"Симпсоны", созданные режиссером Мэттом Гронингом, уже стали самым длинным мультсериалом и удостоились 24 наград Emmy, вручаемых за достижения в области телевидения. В 2007 году на экраны вышел полнометражный фильм "Симпсоны в кино" (The Simpsons Movie), который собрал в прокате по всему миру более 527 миллионов долларов.