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"Симпсоны" установят рекорд среди американских телесериалов

27 февраля 2009, 09:32
Телеканал FOX приобретет еще два сезона популярного мультсериала "Симпсоны", который таким образом к 2011 году будет идти 22 сезона подряд и станет самым длинным сериалом на американском телевидении, передает в четверг агентство Reuters.

Ранее самым длинным американским телесериалом считался вестерн "Gunsmoke" (англ.дым из ствола), который продержался 20 сезонов подряд и завершился в 1975 году. Другой рекордсмен, криминальный сериал "Закон и порядок", начался в 1990 году и выдержал 19 сезонов.

"Симпсоны", созданные режиссером Мэттом Гронингом, уже стали самым длинным мультсериалом и удостоились 24 наград Emmy, вручаемых за достижения в области телевидения. В 2007 году на экраны вышел полнометражный фильм "Симпсоны в кино" (The Simpsons Movie), который собрал в прокате по всему миру более 527 миллионов долларов.

Напомним, к 20-летнему юбилею у "Симпсонов" появилась новая заставка. Кроме того, сериал начал выходить в формате телевидения высокой четкости (HDTV).

#Новости#Анимация#Таня#Культура
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